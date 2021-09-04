https://tr.sputniknews.com/20210904/vietnamin-baskenti-hanoinin-bazi-bolgelerinde-kovid-19-kisitlamalari-sikilastirildi-1048602744.html

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Kovid-19 vakalarında yaşanan artışı takiben Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin bazı bölgelerinde kısıtlamaların artırılması kararı alındı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T02:43+0300

2021-09-04T02:43+0300

2021-09-04T02:44+0300

koronavirüs

vietnam

karantina

koronavirüs

kovid-19

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Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Hanoi idaresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle 6 Eylül itibarıyla kentin çeşitli bölgelerinde 15 gün boyunca sürecek bir karantina tedbiri uygulayacağı bildirildi.Hükümetin resmi gazetesinde yayınlanan açıklamada, "Hanoi yetkilileri, 6 Eylül'den itibaren farklı Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin uygulanması için kenti üç bölgeye ayırdı" denildi.15 semti içeren yüksek riskli 'kırmızı bölge'de, kent sakinlerin evlerini sadece zorunlu veya acil amaçlar için terk etmelerine izin veriliyor.5 bölgeden oluşan 'ikinci bölge'de sosyal etkinlikler, 20 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, en az 2 metre sosyal mesafe zorunluluğu uygulanıyor.Yoğun olarak banliyölerden oluşan 'üçüncü bölge'de ise, 'ikinci bölge' ile aynı kısıtlamalara başvuruluyor.Vietnam Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında Hanoi'de son 24 saatte 44 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 3 bin 981 yeni vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.Dün ülke genelinde toplamda 14 bin 922 yeni vaka tespit edilmiş, toplam vaka sayısı da 501 bin 649'a çıkmıştı.Ülkede son bir gün içinde 338 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 12 bin 476'ya yükseldi.

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vietnam, karantina, koronavirüs, kovid-19