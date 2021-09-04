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https://tr.sputniknews.com/20210904/yuk-treni-minibuse-carpti-4-olu-1048604563.html
Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T09:10+0300
2021-09-04T09:10+0300
2021-09-04T09:10+0300
tekirdağ
tren
kaza
ölü
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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tekirdağ, tren, kaza, ölü
Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.
İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.