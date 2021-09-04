https://tr.sputniknews.com/20210904/yuk-treni-minibuse-carpti-4-olu-1048604563.html

Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü

Yük treni minibüse çarptı: 4 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

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tekirdağ

tren

kaza

ölü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

tekirdağ

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tekirdağ, tren, kaza, ölü