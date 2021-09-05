Aile Bakanlığı: Canice katledilen Amara’nın defin işlemleri tarafımızdan koordine edilecektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar ifade edildi:"Canice katledilen 13 yaşındaki Amara’nın defin işlemleri Bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara’nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır."Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istemiş, kızının buna karşı çıkması üzerine Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe vermişti.Demirören Haber Ajansı babanın sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açarak küçük kızını alıp evden kaçtığını bildirmişti.
Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istemiş, kızının buna karşı çıkması üzerine Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe vermişti.
Demirören Haber Ajansı babanın sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açarak küçük kızını alıp evden kaçtığını bildirmişti.