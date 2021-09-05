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https://tr.sputniknews.com/20210905/ali-babacan-milli-gunlerimiz-uzerinden-dindar-vatandaslarimiza-gonderme-yapilmasina-izin-vermeyiz-1048634027.html
Ali Babacan: Milli günlerimiz üzerinden dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz
Ali Babacan: Milli günlerimiz üzerinden dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli günlerde dindar vatandaşların sınava çekildiğini iddia ederek "Milli günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T19:20+0300
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ali babacan
milli
bayram
dindar
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasının açılışında konuştu."Türkiye bir yol ayrımına geldi. Artık dönülmez akşamın ufkundayız. İktidar ortakları seçim matematiği işine başladı. Ne zaman ki mevcut kurallarla seçimi artık kazanamayacaklarını anlarlar, o zaman kanunlarla oynamaya başlarlar" diyen Babacan, "Hangi iktidar seçim mühendisliğine başladıysa, halkımız bunun çarpmasını da bölmesini de toplamasını da sandıkta onlara öğretti. Yine öğretir. En kısa zamanda iktidarın büyük ve küçük ortaklarıyla vedalaşacağız. Direksiyona geçip Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz" ifadelerini kullandı.Ali Babacan "19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde millet olarak değiştireceğiz. Ancak ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta da kararlıyız" şeklinde konuştu.Babacan sözlerine şöyle devam etti:AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın hiçbir zaman eksilmediğini, eksilmeyeceğini biliyorum. İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızın farkındayım. Artık işler değişiyor; gelin, yepyeni bir birliktelikle umut olalım; Türkiye’ye deva olalım. Senelerce mücadele ederek kazandığımız hakların hepsinin teminatı biziz. Kazanılmış haklardan tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyiz ancak gasp edilen hakların iadesi için sonuna kadar çalışırız. Bu yolda gönül gönüle yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum.”
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ali babacan, milli, bayram, dindar

Ali Babacan: Milli günlerimiz üzerinden dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz

19:20 05.09.2021 (güncellendi: 19:28 05.09.2021)
© Fotoğraf : DEVA PartisiAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Fotoğraf : DEVA Partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli günlerde dindar vatandaşların sınava çekildiğini iddia ederek "Milli günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasının açılışında konuştu.
"Türkiye bir yol ayrımına geldi. Artık dönülmez akşamın ufkundayız. İktidar ortakları seçim matematiği işine başladı. Ne zaman ki mevcut kurallarla seçimi artık kazanamayacaklarını anlarlar, o zaman kanunlarla oynamaya başlarlar" diyen Babacan, "Hangi iktidar seçim mühendisliğine başladıysa, halkımız bunun çarpmasını da bölmesini de toplamasını da sandıkta onlara öğretti. Yine öğretir. En kısa zamanda iktidarın büyük ve küçük ortaklarıyla vedalaşacağız. Direksiyona geçip Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan "19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde millet olarak değiştireceğiz. Ancak ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta da kararlıyız" şeklinde konuştu.
Babacan sözlerine şöyle devam etti:
"Neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Gözümüzden kaçmıyor. Laiklik ilkesini yıllarca çarpıtan zihniyet hak ve özgürlükler üzerinde kurduğu baskıyla, laiklik kavramını bir süre lekeledi. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayanlar, yanlış anladıkları laiklik kavramının arkasına yıllarca sığındılar. Aynı zihniyet, arada sırada inançlı vatandaşlarımıza da göndermeler yapıyor. Millî günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin. Devletin her kademesini her kimlikten vatandaşımıza açacağız. Bu sabah Alevi vatandaşlarımızın derneğine uğradık. ‘Türkiye’de 900 küsur kaymakam var, bir tane Alevi kaymakam olmaz mı?’ dediler. Bu ayrıştırıcı yönetim zihniyetini tarihe gömeceğiz. Liyakati esas alacağız, tek tipçi zihniyete son vereceğiz.
AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın hiçbir zaman eksilmediğini, eksilmeyeceğini biliyorum. İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızın farkındayım. Artık işler değişiyor; gelin, yepyeni bir birliktelikle umut olalım; Türkiye’ye deva olalım. Senelerce mücadele ederek kazandığımız hakların hepsinin teminatı biziz. Kazanılmış haklardan tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyiz ancak gasp edilen hakların iadesi için sonuna kadar çalışırız. Bu yolda gönül gönüle yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum.”
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