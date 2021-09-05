https://tr.sputniknews.com/20210905/ali-babacan-milli-gunlerimiz-uzerinden-dindar-vatandaslarimiza-gonderme-yapilmasina-izin-vermeyiz-1048634027.html

Ali Babacan: Milli günlerimiz üzerinden dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz

Ali Babacan: Milli günlerimiz üzerinden dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli günlerde dindar vatandaşların sınava çekildiğini iddia ederek "Milli günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T19:20+0300

2021-09-05T19:20+0300

2021-09-05T19:28+0300

ali babacan

milli

bayram

dindar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044470410_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b57bc4a182c07f05fe05c7f4ce04489.jpg

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasının açılışında konuştu."Türkiye bir yol ayrımına geldi. Artık dönülmez akşamın ufkundayız. İktidar ortakları seçim matematiği işine başladı. Ne zaman ki mevcut kurallarla seçimi artık kazanamayacaklarını anlarlar, o zaman kanunlarla oynamaya başlarlar" diyen Babacan, "Hangi iktidar seçim mühendisliğine başladıysa, halkımız bunun çarpmasını da bölmesini de toplamasını da sandıkta onlara öğretti. Yine öğretir. En kısa zamanda iktidarın büyük ve küçük ortaklarıyla vedalaşacağız. Direksiyona geçip Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz" ifadelerini kullandı.Ali Babacan "19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde millet olarak değiştireceğiz. Ancak ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta da kararlıyız" şeklinde konuştu.Babacan sözlerine şöyle devam etti:AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın hiçbir zaman eksilmediğini, eksilmeyeceğini biliyorum. İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızın farkındayım. Artık işler değişiyor; gelin, yepyeni bir birliktelikle umut olalım; Türkiye’ye deva olalım. Senelerce mücadele ederek kazandığımız hakların hepsinin teminatı biziz. Kazanılmış haklardan tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyiz ancak gasp edilen hakların iadesi için sonuna kadar çalışırız. Bu yolda gönül gönüle yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ali babacan, milli, bayram, dindar