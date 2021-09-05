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Antalya'da yanan ormanlar 'küllerinden doğuyor'
Antalya'da yanan ormanlar 'küllerinden doğuyor'
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T14:26+0300
2021-09-05T14:26+0300
yaşam
orman yangını
antalya
orman genel müdürlüğü
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Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da başlayan, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 6 Ağutos'ta kontrol altına alındı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ilk filizlenen bitkiler de görülmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından, "Umutlarımız yeşeriyor. Ormanlarımız küllerinden doğuyor" başlığıyla Gündoğmuş'ta yanan ormanların yeniden yeşillendiğine yönelik fotoğraf paylaştı.
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orman yangını, antalya, orman genel müdürlüğü, bitki

Antalya'da yanan ormanlar 'küllerinden doğuyor'

14:26 05.09.2021
© DHAAntalya, Gündoğmuş, orman yangını
Antalya, Gündoğmuş, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© DHA
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor.
Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da başlayan, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 6 Ağutos'ta kontrol altına alındı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ilk filizlenen bitkiler de görülmeye başlandı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından, "Umutlarımız yeşeriyor. Ormanlarımız küllerinden doğuyor" başlığıyla Gündoğmuş'ta yanan ormanların yeniden yeşillendiğine yönelik fotoğraf paylaştı.
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