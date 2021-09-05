https://tr.sputniknews.com/20210905/antalyada-yanan-ormanlar-kullerinden-doguyor-1048629115.html

Antalya'da yanan ormanlar 'küllerinden doğuyor'

Antalya'da yanan ormanlar 'küllerinden doğuyor'

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T14:26+0300

2021-09-05T14:26+0300

2021-09-05T14:26+0300

yaşam

orman yangını

antalya

orman genel müdürlüğü

bitki

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Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da başlayan, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 6 Ağutos'ta kontrol altına alındı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ilk filizlenen bitkiler de görülmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından, "Umutlarımız yeşeriyor. Ormanlarımız küllerinden doğuyor" başlığıyla Gündoğmuş'ta yanan ormanların yeniden yeşillendiğine yönelik fotoğraf paylaştı.

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orman yangını, antalya, orman genel müdürlüğü, bitki