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Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti
Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti
Avustralya’ya özgü lir kuşları doğal seslerin yanı sıra testere, araba motoru gibi sesleri de taklit edebiliyor. Lir kuşlarının bir üyesi (Superb Lyrebird) ise... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T16:42+0300
2021-09-05T16:42+0300
dünya
avustralya
kuş
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Sidney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Echo adlı lir kuşu, ağlayan bebek sesini taklit etmeye başladı. Echo’nun o anları kameraya alınırken hayvanat bahçesinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video gündem oldu.Latince ismi Menura novaehollandiae olan bu kuşlar, ünlü belgeselci Sör David Attenborough’a göre, bütün kuşlar arasında “en özenli, karmaşık ve güzel” olan şakımaya sahip. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, hayvanat bahçesi yetkilileri erkek lir kuşlarının genellikle çiftleşme mevsiminde ses taklit ettiğini söyledi. Bu da taklidin, kur yapmakla ilişkili olduğuna işaret ediyor.'Sıradışı bir hafıza'Dişilerinse bu becerisini yuvalarını savunmak için kullandığı düşünülüyor. Avustralya’daki La Trobe Üniversitesi’nde akademisyen Alex Maisey, “Bu kadar çok sesi yeniden üretebilmeleri için bu kuşların sıradışı bir hafızaları olmalı” diye konuştu.7 yaşındaki bir erkek olan Echo’ysa “ağlamaya” bir yıl önce başladı. Taronga Hayvanat Bahçesi’ndeki kuş sorumlusu Leanne Golebiowski, kuşun ağlama sesini ziyaretçilerden duyduğuna inanıyor:
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avustralya, kuş, hayvanat bahçesi

Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti

16:42 05.09.2021
© Fotoğraf : Twitter Lir kuşu
Lir kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Avustralya’ya özgü lir kuşları doğal seslerin yanı sıra testere, araba motoru gibi sesleri de taklit edebiliyor. Lir kuşlarının bir üyesi (Superb Lyrebird) ise bebek ağlaması sesini taklit etti.
Sidney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Echo adlı lir kuşu, ağlayan bebek sesini taklit etmeye başladı. Echo’nun o anları kameraya alınırken hayvanat bahçesinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video gündem oldu.
Latince ismi Menura novaehollandiae olan bu kuşlar, ünlü belgeselci Sör David Attenborough’a göre, bütün kuşlar arasında “en özenli, karmaşık ve güzel” olan şakımaya sahip. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, hayvanat bahçesi yetkilileri erkek lir kuşlarının genellikle çiftleşme mevsiminde ses taklit ettiğini söyledi. Bu da taklidin, kur yapmakla ilişkili olduğuna işaret ediyor.

'Sıradışı bir hafıza'

Dişilerinse bu becerisini yuvalarını savunmak için kullandığı düşünülüyor. Avustralya’daki La Trobe Üniversitesi’nde akademisyen Alex Maisey, “Bu kadar çok sesi yeniden üretebilmeleri için bu kuşların sıradışı bir hafızaları olmalı” diye konuştu.
7 yaşındaki bir erkek olan Echo’ysa “ağlamaya” bir yıl önce başladı. Taronga Hayvanat Bahçesi’ndeki kuş sorumlusu Leanne Golebiowski, kuşun ağlama sesini ziyaretçilerden duyduğuna inanıyor:
“Echo belli ki karantinadan beri bu becerisi üzerinde çalışıyor. Yeni öğrendiği ve şu anda çıkardığı iki ses daha var. Bunlarda biri, korkunç derecede iyi yaptığı elektrikli matkap sesi. Diğeriyse yangın alarmımız. Hatta ‘şimdi tahliye’ anonsu bile var.”
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