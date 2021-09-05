https://tr.sputniknews.com/20210905/avustralyada-lir-kusu-bebek-aglamasi-sesini-taklit-etti-1048631815.html

Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti

Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti

Avustralya’ya özgü lir kuşları doğal seslerin yanı sıra testere, araba motoru gibi sesleri de taklit edebiliyor. Lir kuşlarının bir üyesi (Superb Lyrebird) ise... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T16:42+0300

2021-09-05T16:42+0300

2021-09-05T16:42+0300

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avustralya

kuş

hayvanat bahçesi

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Sidney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Echo adlı lir kuşu, ağlayan bebek sesini taklit etmeye başladı. Echo’nun o anları kameraya alınırken hayvanat bahçesinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video gündem oldu.Latince ismi Menura novaehollandiae olan bu kuşlar, ünlü belgeselci Sör David Attenborough’a göre, bütün kuşlar arasında “en özenli, karmaşık ve güzel” olan şakımaya sahip. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, hayvanat bahçesi yetkilileri erkek lir kuşlarının genellikle çiftleşme mevsiminde ses taklit ettiğini söyledi. Bu da taklidin, kur yapmakla ilişkili olduğuna işaret ediyor.'Sıradışı bir hafıza'Dişilerinse bu becerisini yuvalarını savunmak için kullandığı düşünülüyor. Avustralya’daki La Trobe Üniversitesi’nde akademisyen Alex Maisey, “Bu kadar çok sesi yeniden üretebilmeleri için bu kuşların sıradışı bir hafızaları olmalı” diye konuştu.7 yaşındaki bir erkek olan Echo’ysa “ağlamaya” bir yıl önce başladı. Taronga Hayvanat Bahçesi’ndeki kuş sorumlusu Leanne Golebiowski, kuşun ağlama sesini ziyaretçilerden duyduğuna inanıyor:

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avustralya, kuş, hayvanat bahçesi