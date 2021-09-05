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https://tr.sputniknews.com/20210905/aydinda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1048633632.html
Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T18:34+0300
2021-09-05T18:34+0300
2021-09-05T18:34+0300
türkiye
aydın
yangın
orman yangını
söke
itfaiyeci
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Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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aydın, yangın, orman yangını, söke, itfaiyeci
Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Doğanbey Mahallesi yakınındaki
ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye
Aydın
Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine
bağlı
itfaiye ekipleri ile 4
helikopter
sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.