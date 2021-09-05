https://tr.sputniknews.com/20210905/aydinda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1048633632.html

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T18:34+0300

2021-09-05T18:34+0300

2021-09-05T18:34+0300

türkiye

aydın

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orman yangını

söke

itfaiyeci

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Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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aydın, yangın, orman yangını, söke, itfaiyeci