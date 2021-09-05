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Bakan Koca 21-27 Ağustos 100 bin kişide Kovid-19 vaka haritasını açıkladı
Bakan Koca 21-27 Ağustos 100 bin kişide Kovid-19 vaka haritasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T19:07+0300
2021-09-05T19:07+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre;
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son dakika, vaka, koronavirüs, koronavirüs aşısı, vaka sayısı
Bakan Koca 21-27 Ağustos 100 bin kişide Kovid-19 vaka haritasını açıkladı
19:07 05.09.2021 (güncellendi: 19:17 05.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre;
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.