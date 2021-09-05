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Bandırma'da kuşların yaşam alanına iki tesis kurulmasına vatandaşlardan tepki: Müsaade etmeyeceğiz
Bandırma'da kuşların yaşam alanına iki tesis kurulmasına vatandaşlardan tepki: Müsaade etmeyeceğiz
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça mahallesi sakinleri, bölgeye karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulmak istenmesini protesto etti. Misakça... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T02:42+0300
2021-09-05T02:42+0300
yaşam
balıkesir
protesto
bandırma
fabrika
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Bandırma'nın denize kıyısı olan üç mahallesinden Misakça mahallesindeki sulak alanda karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulması planlanıyor. Misakça sakinleri, bugün bir araya gelerek her iki projeyi de protesto etti. Protestoya, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Misakça Muhtarı Refik Öztürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Bandırmalı yurttaş katıldı.T24'ün haberine göre, "Doğa mirası Misakça'da flamingo deltası yok olmasın" yazılı pankart açan yurttaşlar adına Misakça Mahallesi Muhtarı Refik Öztürk açıklama yaptı.Misakça Deltası'nın 2016 yılında sulak alan olarak tescil edildiğini hatırlatan Öztürk, "Burada yapı yasak, saz kesmek yasak, ateş yakmak yasak ve biz de köylüler olarak bu sulak alanı doğal yapısı ile aynen koruyor ve gözetiyoruz. Yaban hayatı korumak, Manyas Kuş Cenneti'nin bir istasyonu gibi olan ve onlarca kuşun ürediği, yaşadığı, beslendiği ve barındığı bu alanı gelecek nesillere, evlatlarımıza aynı doğallığıyla atalarımızdan altığımız bu emaneti teslim etmek ve yaban hayatını korumak istiyoruz" dedi.'Asla müsaade etmeyeceğiz'Öztürk, bölgede yurttaşların rızası dışında planlamaların olduğunu ifade ederek, "Bir şirket karides üretim çiftliği kurmak için resmi kurumlara müracaatta bulunmuştur. Bir diğer şirket de aynı yerin bitişiğinde iplik üretme, sanayi tesisi kurma girişimleri için arazide zemin etüdü yapmak maksadıyla köyümüze geldi. Ama bizler sulak alan olarak gözümüz gibi koruduğumuz bu alanda doğal ve ekolojik yapıyı bozacak bu girişimleri asla kabul etmiyoruz ve buna da asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.'Burayı biz gözümüz gibi koruyoruz'Eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorununu anımsatarak, "Neredeyse kaybediyorduk. En sonunda deniz isyan etti, kirlilikten. Bu bela ile uğraşıyken şimdi bizim güney Marmara'da, Erdek Körfezi'nde tek bakir doğal alan olan Misakça Deltası. Binlerce flamingonun, onlarca kuş türünün yaşadığı, beslendiği, ürediği, barındığı bir yer burası. Burayı biz gözümüz gibi koruyoruz" dedi.'Doğal ve ekolojik bir alan olarak kalmasını istiyoruz'Havutça, Misakça'daki sulak alanı Manyas Kuş Cenneti'nin bir istasyonu olarak gördüklerini belirterek, "Doğal, ekolojik yapısıyla, dünya kuş gözlemcilerinin gelip burada haftalarca kalabileceği, kuşların hareketlerini kayıt altına alabilecekleri doğal ve ekolojik bir alan olarak kalmasını istiyoruz" diye konuştu.'Çayımız o kadar temizdi, su içerdik'Misakçalı bir kadın ise "Buralar hep bizimdi, bizim kalacak. Denizimiz var, kirlenmeyecek. Eskiden bir Gönen Çayı'nda, çocuktuk, nenelerimiz, annelerimiz çamaşır yıkardı. Çayımız o kadar temizdi, su içerdik. Diyeceklerim bu kadar, bizim kalacak" sözleriyle projelere karşı olduğunu ifade etti.'Yeşilimizin korunmasını istiyoruz'Genç bir yurttaş da canlıların yaşam alanlarının önemine dikkat çekerken, "Yeşili, doğayı koruyan, sahip çıkan yatırımlara elbette bir şey yapmıyoruz ama sulak alanlara yapılmasını istemiyoruz. Ekosistemimizin, yeşilimizin korunmasını istiyoruz" dedi.
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balıkesir, protesto, bandırma, fabrika

Bandırma'da kuşların yaşam alanına iki tesis kurulmasına vatandaşlardan tepki: Müsaade etmeyeceğiz

02:42 05.09.2021
© DHABalıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça mahallesi sakinleri, bölgeye karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulmak istenmesini protesto etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça mahallesi sakinleri, bölgeye karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulmak istenmesini protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© DHA
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça mahallesi sakinleri, bölgeye karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulmak istenmesini protesto etti. Misakça Mahallesi Muhtarı Refik Özdemir, "Bizler sulak alan olarak gözümüz gibi koruduğumuz bu alanda doğal ve ekolojik yapıyı bozacak" dedi.
Bandırma'nın denize kıyısı olan üç mahallesinden Misakça mahallesindeki sulak alanda karides çiftliği ve iplik fabrikası kurulması planlanıyor. Misakça sakinleri, bugün bir araya gelerek her iki projeyi de protesto etti. Protestoya, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Misakça Muhtarı Refik Öztürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Bandırmalı yurttaş katıldı.
T24'ün haberine göre, "Doğa mirası Misakça'da flamingo deltası yok olmasın" yazılı pankart açan yurttaşlar adına Misakça Mahallesi Muhtarı Refik Öztürk açıklama yaptı.
Misakça Deltası'nın 2016 yılında sulak alan olarak tescil edildiğini hatırlatan Öztürk, "Burada yapı yasak, saz kesmek yasak, ateş yakmak yasak ve biz de köylüler olarak bu sulak alanı doğal yapısı ile aynen koruyor ve gözetiyoruz. Yaban hayatı korumak, Manyas Kuş Cenneti'nin bir istasyonu gibi olan ve onlarca kuşun ürediği, yaşadığı, beslendiği ve barındığı bu alanı gelecek nesillere, evlatlarımıza aynı doğallığıyla atalarımızdan altığımız bu emaneti teslim etmek ve yaban hayatını korumak istiyoruz" dedi.

'Asla müsaade etmeyeceğiz'

Öztürk, bölgede yurttaşların rızası dışında planlamaların olduğunu ifade ederek, "Bir şirket karides üretim çiftliği kurmak için resmi kurumlara müracaatta bulunmuştur. Bir diğer şirket de aynı yerin bitişiğinde iplik üretme, sanayi tesisi kurma girişimleri için arazide zemin etüdü yapmak maksadıyla köyümüze geldi. Ama bizler sulak alan olarak gözümüz gibi koruduğumuz bu alanda doğal ve ekolojik yapıyı bozacak bu girişimleri asla kabul etmiyoruz ve buna da asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'Burayı biz gözümüz gibi koruyoruz'

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorununu anımsatarak, "Neredeyse kaybediyorduk. En sonunda deniz isyan etti, kirlilikten. Bu bela ile uğraşıyken şimdi bizim güney Marmara'da, Erdek Körfezi'nde tek bakir doğal alan olan Misakça Deltası. Binlerce flamingonun, onlarca kuş türünün yaşadığı, beslendiği, ürediği, barındığı bir yer burası. Burayı biz gözümüz gibi koruyoruz" dedi.

'Doğal ve ekolojik bir alan olarak kalmasını istiyoruz'

Havutça, Misakça'daki sulak alanı Manyas Kuş Cenneti'nin bir istasyonu olarak gördüklerini belirterek, "Doğal, ekolojik yapısıyla, dünya kuş gözlemcilerinin gelip burada haftalarca kalabileceği, kuşların hareketlerini kayıt altına alabilecekleri doğal ve ekolojik bir alan olarak kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

'Çayımız o kadar temizdi, su içerdik'

Misakçalı bir kadın ise "Buralar hep bizimdi, bizim kalacak. Denizimiz var, kirlenmeyecek. Eskiden bir Gönen Çayı'nda, çocuktuk, nenelerimiz, annelerimiz çamaşır yıkardı. Çayımız o kadar temizdi, su içerdik. Diyeceklerim bu kadar, bizim kalacak" sözleriyle projelere karşı olduğunu ifade etti.

'Yeşilimizin korunmasını istiyoruz'

Genç bir yurttaş da canlıların yaşam alanlarının önemine dikkat çekerken, "Yeşili, doğayı koruyan, sahip çıkan yatırımlara elbette bir şey yapmıyoruz ama sulak alanlara yapılmasını istemiyoruz. Ekosistemimizin, yeşilimizin korunmasını istiyoruz" dedi.
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