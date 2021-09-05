https://tr.sputniknews.com/20210905/banka-karti-calip-market-alisverisine-ciktilar-1048622943.html

Banka kartı çalıp market alışverişine çıktılar

Banka kartı çalıp market alışverişine çıktılar

İstanbul Şişli'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T06:45+0300

2021-09-05T06:45+0300

2021-09-05T06:45+0300

türkiye

alışveriş

banka kartı

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048622918_0:6:599:343_1920x0_80_0_0_e7ce81ee13c89fa69ce2c370cc23c965.jpg

Evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. Şüpheli yakalanırken, markette dolaştığı anlar kameralara yansıdı.Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta geçen çarşamba saat 09.00 sıralarında meydana geldi. M.N. evinde uyuduğu sırada daireye giren hırsız, M.N.'nin bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdanı, 600 lira ve kol saatlerini alarak evden uzaklaştı. M.N., uyanınca bilgisayarı, cüzdanı ve bazı kişisel eşyalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.M.N.nin banka kartı hareketlerini takibe alan ekipler, çalınan kartların İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi'ndeki marketlerden alışveriş yapıldığını belirledi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.,A.D.S. ve F.B'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alışveriş, banka kartı, hırsızlık