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Banka kartı çalıp market alışverişine çıktılar
Banka kartı çalıp market alışverişine çıktılar
İstanbul Şişli'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T06:45+0300
2021-09-05T06:45+0300
türkiye
alışveriş
banka kartı
hırsızlık
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Evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. Şüpheli yakalanırken, markette dolaştığı anlar kameralara yansıdı.Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta geçen çarşamba saat 09.00 sıralarında meydana geldi. M.N. evinde uyuduğu sırada daireye giren hırsız, M.N.'nin bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdanı, 600 lira ve kol saatlerini alarak evden uzaklaştı. M.N., uyanınca bilgisayarı, cüzdanı ve bazı kişisel eşyalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.M.N.nin banka kartı hareketlerini takibe alan ekipler, çalınan kartların İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi'ndeki marketlerden alışveriş yapıldığını belirledi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.,A.D.S. ve F.B'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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alışveriş, banka kartı, hırsızlık

Banka kartı çalıp market alışverişine çıktılar

06:45 05.09.2021
© DHAİstanbul Şişli'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı.
İstanbul Şişli'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© DHA
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İstanbul Şişli'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı.
Evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. Şüpheli yakalanırken, markette dolaştığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta geçen çarşamba saat 09.00 sıralarında meydana geldi. M.N. evinde uyuduğu sırada daireye giren hırsız, M.N.'nin bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdanı, 600 lira ve kol saatlerini alarak evden uzaklaştı. M.N., uyanınca bilgisayarı, cüzdanı ve bazı kişisel eşyalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
M.N.nin banka kartı hareketlerini takibe alan ekipler, çalınan kartların İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi'ndeki marketlerden alışveriş yapıldığını belirledi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.,A.D.S. ve F.B'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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