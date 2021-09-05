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Belediyenin bisikletleri çalındı: 'Söyleyecek söz bulamadık'
Belediyenin bisikletleri çalındı: 'Söyleyecek söz bulamadık'
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T05:35+0300
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türkiye
kocaeli
bisiklet
hırsızlık
belediye
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, bisiklet, hırsızlık, belediye

Belediyenin bisikletleri çalındı: 'Söyleyecek söz bulamadık'

05:35 05.09.2021
© DHAKocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© DHA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.
Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.
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