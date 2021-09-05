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https://tr.sputniknews.com/20210905/besiktasin-net-borcu-aciklandi-1048623475.html
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olduğu açıklandı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T09:30+0300
2021-09-05T09:37+0300
yaşam
spor
beşiktaş
borç
ahmet nur çebi
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Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun euro bazında yüzde 12 arttığını söyledi.Kulübün finansal durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yamantürk, "Borcumuz avro olarak yüzde 12 arttı. Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Bu beni biraz korkuttu. Toplam borcumuz da 423 milyon avroya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda borcumuz döviz cinsinden 381'den 423 milyon avroya çıktı. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30'u 122 milyon avrosu kısa vadeli borç" ifadelerini kullandı.Başkan ve yönetimlerin kendi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmaları gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Tüzük çalışmaları devam ediyor. Başkan ve yönetimi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmalılar. Kulübü 100'le borç alıp 101'le bırakıyorsan o 1'i isterim. Kulübün dibine saatli bomba bırakıp gitmek yok. Bunu devlet de getiriyor şimdi. Tüzük çalışmalarının başından beri bunu konuşuyoruz. Hırsıza kilit dayanmaz. Adamın kaybedecek bir şeyi yoksa, kulübün dibine saatli bomba bıraksa, sonra da 'geleceğimi garanti altına aldım, 3-5 yıl yatar çıkarım' derse ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Toplum olarak ahlaken değişmemiz lazım" diye konuştu.'Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor'Türkiye'de futbolun yanlış yönetildiğini savunan Yamantürk, "Türkiye ile karşılaştırılamayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıralamada bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusunu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsiniz. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söyleyen başkanlar var" şeklinde konuştu.Geçen sezon kazanılan şampiyonluktan dolayı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine teşekkür eden Yamantürk, "Statsız şampiyon olmuştuk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Son haftada bir gözümüzle televizyondan kendi maçımızı bir gözümüzle de Malatyaspor'un ahlaklı namuslu kalecisini izliyorduk. Çok güzel bir performans gösterdi o gün. İnanılmaz toplar çıkardı. Şampiyon olduk. Santrafor haricinde şampiyon takımı tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz ve altına girdiğimiz finansal yüklerin altından kalkarız" değerlendirmesinde bulundu.Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgiler verirken net borcu da açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olarak açıklandı. Mart ayında 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olan borç miktarındaki artış 811 milyon TL oldu.
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spor, beşiktaş, borç, ahmet nur çebi

Beşiktaş'ın net borcu açıklandı

09:30 05.09.2021 (güncellendi: 09:37 05.09.2021)
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Beşiktaş
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Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olduğu açıklandı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun euro bazında yüzde 12 arttığını söyledi.
Kulübün finansal durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yamantürk, "Borcumuz avro olarak yüzde 12 arttı. Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Bu beni biraz korkuttu. Toplam borcumuz da 423 milyon avroya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda borcumuz döviz cinsinden 381'den 423 milyon avroya çıktı. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30'u 122 milyon avrosu kısa vadeli borç" ifadelerini kullandı.
Başkan ve yönetimlerin kendi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmaları gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Tüzük çalışmaları devam ediyor. Başkan ve yönetimi dönemlerinden maddi olarak sorumlu olmalılar. Kulübü 100'le borç alıp 101'le bırakıyorsan o 1'i isterim. Kulübün dibine saatli bomba bırakıp gitmek yok. Bunu devlet de getiriyor şimdi. Tüzük çalışmalarının başından beri bunu konuşuyoruz. Hırsıza kilit dayanmaz. Adamın kaybedecek bir şeyi yoksa, kulübün dibine saatli bomba bıraksa, sonra da 'geleceğimi garanti altına aldım, 3-5 yıl yatar çıkarım' derse ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Toplum olarak ahlaken değişmemiz lazım" diye konuştu.

'Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor'

Türkiye'de futbolun yanlış yönetildiğini savunan Yamantürk, "Türkiye ile karşılaştırılamayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıralamada bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusunu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsiniz. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye'de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söyleyen başkanlar var" şeklinde konuştu.
Geçen sezon kazanılan şampiyonluktan dolayı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine teşekkür eden Yamantürk, "Statsız şampiyon olmuştuk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Son haftada bir gözümüzle televizyondan kendi maçımızı bir gözümüzle de Malatyaspor'un ahlaklı namuslu kalecisini izliyorduk. Çok güzel bir performans gösterdi o gün. İnanılmaz toplar çıkardı. Şampiyon olduk. Santrafor haricinde şampiyon takımı tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz ve altına girdiğimiz finansal yüklerin altından kalkarız" değerlendirmesinde bulundu.
Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgiler verirken net borcu da açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olarak açıklandı. Mart ayında 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olan borç miktarındaki artış 811 milyon TL oldu.
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