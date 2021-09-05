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Bir ay önce selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Erzurum'un İspir ilçesinde bir ay önce HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T20:30+0300
2021-09-05T20:31+0300
türkiye
erzurum
sel
işçi
cansız beden
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Erzurum valisi Okay Memiş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu tünelin sonunda bir ay sonra kayıp işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekiplerin çamur ve balçık içinde günler süren çalışmalarından bahseden Memiş, "Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık'' diye konuştu ve hayatını kaybeden Aksöyek'in yakınlarına başsağlığı diledi.
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erzurum, sel, işçi, cansız beden

Bir ay önce selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

20:30 05.09.2021 (güncellendi: 20:31 05.09.2021)
© AASele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Erzurum'un İspir ilçesinde bir ay önce HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Erzurum valisi Okay Memiş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu tünelin sonunda bir ay sonra kayıp işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekiplerin çamur ve balçık içinde günler süren çalışmalarından bahseden Memiş, "Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık'' diye konuştu ve hayatını kaybeden Aksöyek'in yakınlarına başsağlığı diledi.
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