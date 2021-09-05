Bir ay önce selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum valisi Okay Memiş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu tünelin sonunda bir ay sonra kayıp işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekiplerin çamur ve balçık içinde günler süren çalışmalarından bahseden Memiş, "Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık'' diye konuştu ve hayatını kaybeden Aksöyek'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Erzurum'un İspir ilçesinde bir ay önce HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Erzurum valisi Okay Memiş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu tünelin sonunda bir ay sonra kayıp işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ekiplerin çamur ve balçık içinde günler süren çalışmalarından bahseden Memiş, "Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık'' diye konuştu ve hayatını kaybeden Aksöyek'in yakınlarına başsağlığı diledi.