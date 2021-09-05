https://tr.sputniknews.com/20210905/bozkurttaki-sel-felaketinin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1048631655.html

Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T16:32+0300

2021-09-05T16:32+0300

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kastamonu

sel

görüntü

bozkurt

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Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer alıyor.Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti" dediği duyuluyor.

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kastamonu, sel, görüntü, bozkurt