https://tr.sputniknews.com/20210905/britanya-ozel-kuvvetler-askerleri-burka-giyme-hilesine-basvurarak-talibani-kandirdi-iddiasi-1048631500.html

'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası

'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası

The Daily Star'a konuşan bir kaynak, Afganistan'ın güneyinde konuşlu bir SAS birliğinin Taliban'ın Afgan kadınlarına dayattığı burka giyerek militanları... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T16:30+0300

2021-09-05T16:30+0300

2021-09-05T16:55+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

taliban

kabil

sas özel kuvvetleri

kadın

britanya

burka

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın 15 Ağustos'te ele geçirdiği başkent Kabil'den tahliye kaosu yaşanmasına koşut, İngiliz gazetesi Daily Star, Britanya özel kuvvetlerinin Taliban'ın kontrol noktalarından yakalanmadan geçip Kabil'e ulaşmak için kurnazca bir yönteme başvurduğunu yazdı. Ama sloganları 'Cesaret eden kazanır'Britanya Özel Hava Kuvvetleri'nden (SAS) 20 kadar askerden oluşan bir birliğe gizli görevde bulundukları Afganistan'ın güneyinden derhal Kabil'e çıkmaları emri verildiğini, ama helikopterle taşınmaları imkanının bulunmadığı uyarısının yapıldığını yazan Daily Star, “Cesaret eden kazanır” sloganını kullanan birliğin silah ve mühimmat hariç askeri teçhizatlarının çoğunu geride bırakmak zorunda kalarak yüzlerce kilometre ötedeki Kabil'e gitmek için beş taksi tuttuğunu aktardı. Güzergah bir dizi Taliban barikatından geçtiğinden, yardımına başvurdukları Afgan terörle mücadele polisi onlara farklı renklerde çeşitli burkalar verdi. Koyu İslamcı rejimlerde kadınlara giydirilen burka, tüm vücudu ve yüzü kaplarken sadece görüş için gözler noktasında dikdörtgen şeklinde bir kafes içeriyor.Gazeteye konuşan kaynağa göre SAS askerleri kimliklerini gizlemek için burka giymiş kadın kılığına girdi.'Taliban burka kaldırmaya kalkışmadı'Kabil'e yol alan taksi filosunun Taliban bayrakları sallayarak barikatlarda yakalanmaktan kurtulduğunu ve Britanya askerlerinin Taliban'ın hükümeti devirip iktidara geri dönüşünü kutlamak için başkente giden dindar kadınlar gibi davrandıklarını aktaran kaynak, "Numara işe yaradı" diyerek ekledi:"Birkaç riskli an vardı ama Taliban bile bir kadının burkasını çıkarmaya yanaşmadı."Kabil'e vardıkları kadar taksilerle havaalanına mümkün olduğu kadar yaklaşan Britanya askerleri, birkaç kontrol noktası daha geçtikten sonra nihayet ulaştıkları kapıda kimliklerini ABD askerlerine açık etti. 'ABD askerleri şaşakaldı'Kapıya vardıklarında birliğin başçavuşunun öne çıkıp ABD askerlerinden birine doğru yürüdüğünü ve operasyondaki Britanya özel kuvvetleri olduğunu söylediğini aktaran kaynak, ABD'li askerin şaşakaldığını ve "Tekrar söyle" dediğini belirtti. Ancak ondan sonra bir odaya götürülen SAS birliği, nihayet burkaları üzerlerinden atıp bir Britanya subayıyla temasa geçti.Havaalanı artık Taliban kontrolündeKabil'in düşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın korumasını sağlayan ve içerisini kontrol eden ABD askerlerinin 30 Ağustos gecesi tamamen çekilmesi sonrası havaalanının kontrolü Taliban'a geçmiş durumda. 5 binden fazlası Britanya vatandaşı 15 binden fazla kişiyi havaalanından uçakla tahliye eden Britanya'nın çekilmesi 28 Ağustos'ta tamamlandı. Ancak Londra'nın Britanyalılarla birlikte çalışmış binlerce Afganla onların aile üyelerini tahliye liyakatında olmalarına rağmen geride bıraktığı belirtiliyor.

ingiltere

afganistan

kabil

britanya

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ingiltere, afganistan, taliban, kabil, sas özel kuvvetleri, kadın, britanya, burka, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı