Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/britanya-ozel-kuvvetler-askerleri-burka-giyme-hilesine-basvurarak-talibani-kandirdi-iddiasi-1048631500.html
'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası
'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası
The Daily Star'a konuşan bir kaynak, Afganistan'ın güneyinde konuşlu bir SAS birliğinin Taliban'ın Afgan kadınlarına dayattığı burka giyerek militanları... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T16:30+0300
2021-09-05T16:55+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
taliban
kabil
sas özel kuvvetleri
kadın
britanya
burka
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101561/60/1015616075_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3f6632e01c98f48eab7c5986f8707093.jpg
ABD öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın 15 Ağustos'te ele geçirdiği başkent Kabil'den tahliye kaosu yaşanmasına koşut, İngiliz gazetesi Daily Star, Britanya özel kuvvetlerinin Taliban'ın kontrol noktalarından yakalanmadan geçip Kabil'e ulaşmak için kurnazca bir yönteme başvurduğunu yazdı. Ama sloganları 'Cesaret eden kazanır'Britanya Özel Hava Kuvvetleri'nden (SAS) 20 kadar askerden oluşan bir birliğe gizli görevde bulundukları Afganistan'ın güneyinden derhal Kabil'e çıkmaları emri verildiğini, ama helikopterle taşınmaları imkanının bulunmadığı uyarısının yapıldığını yazan Daily Star, “Cesaret eden kazanır” sloganını kullanan birliğin silah ve mühimmat hariç askeri teçhizatlarının çoğunu geride bırakmak zorunda kalarak yüzlerce kilometre ötedeki Kabil'e gitmek için beş taksi tuttuğunu aktardı. Güzergah bir dizi Taliban barikatından geçtiğinden, yardımına başvurdukları Afgan terörle mücadele polisi onlara farklı renklerde çeşitli burkalar verdi. Koyu İslamcı rejimlerde kadınlara giydirilen burka, tüm vücudu ve yüzü kaplarken sadece görüş için gözler noktasında dikdörtgen şeklinde bir kafes içeriyor.Gazeteye konuşan kaynağa göre SAS askerleri kimliklerini gizlemek için burka giymiş kadın kılığına girdi.'Taliban burka kaldırmaya kalkışmadı'Kabil'e yol alan taksi filosunun Taliban bayrakları sallayarak barikatlarda yakalanmaktan kurtulduğunu ve Britanya askerlerinin Taliban'ın hükümeti devirip iktidara geri dönüşünü kutlamak için başkente giden dindar kadınlar gibi davrandıklarını aktaran kaynak, "Numara işe yaradı" diyerek ekledi:"Birkaç riskli an vardı ama Taliban bile bir kadının burkasını çıkarmaya yanaşmadı."Kabil'e vardıkları kadar taksilerle havaalanına mümkün olduğu kadar yaklaşan Britanya askerleri, birkaç kontrol noktası daha geçtikten sonra nihayet ulaştıkları kapıda kimliklerini ABD askerlerine açık etti. 'ABD askerleri şaşakaldı'Kapıya vardıklarında birliğin başçavuşunun öne çıkıp ABD askerlerinden birine doğru yürüdüğünü ve operasyondaki Britanya özel kuvvetleri olduğunu söylediğini aktaran kaynak, ABD'li askerin şaşakaldığını ve "Tekrar söyle" dediğini belirtti. Ancak ondan sonra bir odaya götürülen SAS birliği, nihayet burkaları üzerlerinden atıp bir Britanya subayıyla temasa geçti.Havaalanı artık Taliban kontrolündeKabil'in düşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın korumasını sağlayan ve içerisini kontrol eden ABD askerlerinin 30 Ağustos gecesi tamamen çekilmesi sonrası havaalanının kontrolü Taliban'a geçmiş durumda. 5 binden fazlası Britanya vatandaşı 15 binden fazla kişiyi havaalanından uçakla tahliye eden Britanya'nın çekilmesi 28 Ağustos'ta tamamlandı. Ancak Londra'nın Britanyalılarla birlikte çalışmış binlerce Afganla onların aile üyelerini tahliye liyakatında olmalarına rağmen geride bıraktığı belirtiliyor.
ingiltere
afganistan
kabil
britanya
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101561/60/1015616075_119:0:1024:679_1920x0_80_0_0_99c2a66de6a4cd40f921a97139bb251d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, afganistan, taliban, kabil, sas özel kuvvetleri, kadın, britanya, burka, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası

16:30 05.09.2021 (güncellendi: 16:55 05.09.2021)
© AFP 2021 / Shah MaralBurka
Burka - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AFP 2021 / Shah Maral
Abone ol
The Daily Star'a konuşan bir kaynak, Afganistan'ın güneyinde konuşlu bir SAS birliğinin Taliban'ın Afgan kadınlarına dayattığı burka giyerek militanları kandırıp örgütün kontrolüne geçen Kabil'e vardığını anlattı.
ABD öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın 15 Ağustos'te ele geçirdiği başkent Kabil'den tahliye kaosu yaşanmasına koşut, İngiliz gazetesi Daily Star, Britanya özel kuvvetlerinin Taliban'ın kontrol noktalarından yakalanmadan geçip Kabil'e ulaşmak için kurnazca bir yönteme başvurduğunu yazdı.

Ama sloganları 'Cesaret eden kazanır'

Britanya Özel Hava Kuvvetleri'nden (SAS) 20 kadar askerden oluşan bir birliğe gizli görevde bulundukları Afganistan'ın güneyinden derhal Kabil'e çıkmaları emri verildiğini, ama helikopterle taşınmaları imkanının bulunmadığı uyarısının yapıldığını yazan Daily Star, “Cesaret eden kazanır” sloganını kullanan birliğin silah ve mühimmat hariç askeri teçhizatlarının çoğunu geride bırakmak zorunda kalarak yüzlerce kilometre ötedeki Kabil'e gitmek için beş taksi tuttuğunu aktardı.
Güzergah bir dizi Taliban barikatından geçtiğinden, yardımına başvurdukları Afgan terörle mücadele polisi onlara farklı renklerde çeşitli burkalar verdi. Koyu İslamcı rejimlerde kadınlara giydirilen burka, tüm vücudu ve yüzü kaplarken sadece görüş için gözler noktasında dikdörtgen şeklinde bir kafes içeriyor.
Gazeteye konuşan kaynağa göre SAS askerleri kimliklerini gizlemek için burka giymiş kadın kılığına girdi.

'Taliban burka kaldırmaya kalkışmadı'

Kabil'e yol alan taksi filosunun Taliban bayrakları sallayarak barikatlarda yakalanmaktan kurtulduğunu ve Britanya askerlerinin Taliban'ın hükümeti devirip iktidara geri dönüşünü kutlamak için başkente giden dindar kadınlar gibi davrandıklarını aktaran kaynak, "Numara işe yaradı" diyerek ekledi:
"Birkaç riskli an vardı ama Taliban bile bir kadının burkasını çıkarmaya yanaşmadı."
Kabil'e vardıkları kadar taksilerle havaalanına mümkün olduğu kadar yaklaşan Britanya askerleri, birkaç kontrol noktası daha geçtikten sonra nihayet ulaştıkları kapıda kimliklerini ABD askerlerine açık etti.

'ABD askerleri şaşakaldı'

Kapıya vardıklarında birliğin başçavuşunun öne çıkıp ABD askerlerinden birine doğru yürüdüğünü ve operasyondaki Britanya özel kuvvetleri olduğunu söylediğini aktaran kaynak, ABD'li askerin şaşakaldığını ve "Tekrar söyle" dediğini belirtti. Ancak ondan sonra bir odaya götürülen SAS birliği, nihayet burkaları üzerlerinden atıp bir Britanya subayıyla temasa geçti.

Havaalanı artık Taliban kontrolünde

Kabil'in düşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın korumasını sağlayan ve içerisini kontrol eden ABD askerlerinin 30 Ağustos gecesi tamamen çekilmesi sonrası havaalanının kontrolü Taliban'a geçmiş durumda. 5 binden fazlası Britanya vatandaşı 15 binden fazla kişiyi havaalanından uçakla tahliye eden Britanya'nın çekilmesi 28 Ağustos'ta tamamlandı. Ancak Londra'nın Britanyalılarla birlikte çalışmış binlerce Afganla onların aile üyelerini tahliye liyakatında olmalarına rağmen geride bıraktığı belirtiliyor.
104210
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:26Doktorları şaşırtan ameliyat: Midesinden Nokia 3310 çıktı
17:13Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
17:00Ukrayna ordusu başkomutanı: Kızıl Meydan’da tankla gezmek isterdim
16:51Online eğitimle okula başlayacak olan Öykü Arin: Ressam olmak istiyorum
16:46Tren kazasında ölen Nebibe, 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş
16:42Avustralya'da lir kuşu bebek ağlaması sesini taklit etti
16:32Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
16:30'Britanya özel kuvvetler askerleri burka giyme hilesine başvurarak Taliban'ı kandırdı' iddiası
16:26Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ton balığının sayısı artmaya başladı
16:17Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşusunu vurdu
16:03Yeğeni anlattı: Trump, Putin’in fikirlerine önem veriyordu
15:49Düğünde hırsızlık: Biri oynadı, diğeri çanta çaldı
15:46Ezgi Mola koronavirüsü atlattı
15:30Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı gruptan çıkmayı garantiledi
15:17Kütahya'da bin 500 kişinin katılımı ile yağmur duası
15:15Peskov: Kırım, Putin ile Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin konusu olamaz
15:07CHP heyeti Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
14:53Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
14:43Sular çekildi, köy mezarlığı gün yüzüne çıktı
14:40Jolie'nin 'cinsel saldırı' suçlamasına Weinstein'dan 'Yeni kitabının reklamını yapıyor' yanıtı