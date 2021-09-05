https://tr.sputniknews.com/20210905/catalcada-itfaiye-koyu-itfaiyeci-olmayana-kiz-verilmiyor-1048627302.html

Çatalca'da 'İtfaiye Köyü': İtfaiyeci olmayana kız verilmiyor

Çatalca'da 'İtfaiye Köyü': İtfaiyeci olmayana kız verilmiyor

Çatalca'ya bağlı Binkılıç Köyü itfaiyecileriyle meşhur. Neredeyse her aileden bir itfaiyecinin çıktığı köyden 60 yılda 320 itfaiyeci İstanbul İtfaiyesi'nde... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:14+0300

2021-09-05T13:14+0300

2021-09-05T13:23+0300

yaşam

çatalca

itfaiyeci

şehit

gelenek

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Çatalca'nın Binkılıç Köyü 'İtfaiye Köyü' olarak biliniyor. 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiren bu köy emekli olan ve vefat edenlerle birlikte toplam 320 itfaiyeci çıkarmış durumda. Şu anda Binkılıçlı Köyü'nden 103 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde çalışıyor. Günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Köyün iki itfaiye şehidi de bulunuyor.‘Bu köy 320 itfaiyeci çıkarmış’Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör, şunları kaydetti:‘Eskiden babalar kızlarını vermiyordu’Güray Güngör, sözlerine şu şekilde devam etti:‘İtfaiyecilik hastalık gibi bir şey’İtfaiyeciliğin cesaret isteyen bir iş olduğunu belirten Güray Güngör, şunları söyledi:‘Şehit statüsü alamıyoruz’İtfaiyeciliğin bir meslek statüsü olmadığını söyleyen Güray Güngör, "Binkılıç Köyü'nde iki tane şehit itfaiyecimiz var. Ancak mezarlarını bayraklarla süsleyemiyoruz ve şehit statüsü alamıyoruz" diye konuştu.Güray Güngör babası emekli itfaiyeci Saadettin Güngör, "Eskiden abilerimiz vardı. Onlar hep itfaiyeciliği methediyordu. Bir kumandan abim 'gel seni de İtfaiyeci yapalım' dedi. Ben de heves ettim, başladım. Ben itfaiyeci olduğum için çok memnunum. Oğlumun da itfaiyeci olduğu için mutluyum" dedi.‘Bu köyden çıkan ilk kadın itfaiyeci olmak istiyorum’Güray Güngör’ün 14 yaşındaki kızı Ahsen Güngör, "Babam ve dedem İtfaiyeci. Ben de onlardan görerek bu mesleği merak ediyorum ve devam ettirmek istiyorum. Bu meslekte yangınlara girmek istiyorum, kahraman olmak istiyorum. Hatta bu köyde kadın itfaiyeci yok, ben de bu köyden çıkan ilk kadın İtfaiyeci olmak istiyorum. Köyümüzde bir sürü itfaiyeci var. Babam yangınlar için Manavgat'a gitti, o zaman 'Keşke ben de itfaiyeci olsam' dedim" diye konuştu.16 senedir İtfaiyeci olarak çalışan Berkan Tunca da, şunları söyledi:Yeni yapılan itfaiye alımlarında sınavı kazanan 25 yaşındaki Gürhan Acet, "Yeni alınan itfaiye üyesiyim. Benim akrabalarımın hepsi itfaiyeci. Onlardan bu mesleği öğrenmiş oldum. Bizi itfaiyeciliği çok anlattılar. O yüzden bu mesleği seçmiş oldum" dedi.Şehit Mehmet Ali Alkan'ın torunu Sergen Alkan, "Dedem şehit olduktan sonra yerine babam atandı. Ben de itfaiyeci olmak istiyorum. Dedem bu yolda canını vermiş, babamsa bu işten emekli oldu. Ben de bu geleneği sürdürmek için itfaiyeci olmak isterim" şeklinde konuştu.

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çatalca, itfaiyeci, şehit, gelenek