https://tr.sputniknews.com/20210905/chp-heyeti-erbilde-ikby-basbakani-barzani-ile-gorustu-1048630092.html

CHP heyeti Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

CHP heyeti Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı ve beraberindeki heyet, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T15:07+0300

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chp

erbil

ikby

mesrur barzani

mesut barzani

oğuz kaan salıcı

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Erbil’de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyet önce Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.IKBY Başbakanlığı'ndan CHP heyetinin Barzani ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "CHP Başkan Yardımcısı, Partisinin Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını IKBY Başbakanı'na iletip, böylesi yüksek bir heyetle ilk defa IKBY'ye gelmekten de memnuniyetlerini dile getirdi" ifadesi yer aldı. Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı. IKBY Başbakanı Barzani'nin, Türkiye'nin önemli bir komşu ve bölgesel bir ülke olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin, her zaman zenginliğin bir sembolü olan çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti."CHP heyeti, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığındaki parti heyetinin, Erbil ve Kerkük'e çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilmişti.

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chp, erbil, ikby, mesrur barzani, mesut barzani, oğuz kaan salıcı