Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210905/david-beckhamin-oglu-romeo-ilk-profesyonel-sozlesmesini-imzaladi-1048628445.html
David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF'de profesyonel oldu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:58+0300
2021-09-05T13:58+0300
2021-09-05T14:00+0300
yaşam
spor
david beckham
futbol
sözleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048628299_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_a68b6e0085c04983aca9b68968616770.jpg
Romeo Beckham, babası David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.Goal'un aktardığına göre bu, 19 yaşındaki Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli Fort Lauderdale CF, MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.Fort Lauderdale CF, ABD'de 3. lig klasmanında bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048628299_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_82f6e257193b3ab28cae39c97f1b5849.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor, david beckham, futbol, sözleşme
David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı 13:58 05.09.2021 (güncellendi: 14:00 05.09.2021)
David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF'de profesyonel oldu.
Romeo Beckham
, babası
David Beckham
'ın sahibi olduğu MLS kulübü
Inter Miami
'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.
Goal'un aktardığına
göre
bu, 19 yaşındaki Romeo Beckham'ın ilk
profesyonel
sözleşmesi. Florida merkezli
Fort Lauderdale CF
, MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.
Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör
Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.
Fort Lauderdale CF, ABD'de 3. lig klasmanında bulunuyor.