https://tr.sputniknews.com/20210905/david-beckhamin-oglu-romeo-ilk-profesyonel-sozlesmesini-imzaladi-1048628445.html

David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF'de profesyonel oldu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:58+0300

2021-09-05T13:58+0300

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yaşam

spor

david beckham

futbol

sözleşme

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Romeo Beckham, babası David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.Goal'un aktardığına göre bu, 19 yaşındaki Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli Fort Lauderdale CF, MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.Fort Lauderdale CF, ABD'de 3. lig klasmanında bulunuyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, david beckham, futbol, sözleşme