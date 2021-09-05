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David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF'de profesyonel oldu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:58+0300
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yaşam
spor
david beckham
futbol
sözleşme
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Romeo Beckham, babası David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.Goal'un aktardığına göre bu, 19 yaşındaki Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli Fort Lauderdale CF, MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.Fort Lauderdale CF, ABD'de 3. lig klasmanında bulunuyor.
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spor, david beckham, futbol, sözleşme

David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

13:58 05.09.2021 (güncellendi: 14:00 05.09.2021)
© AP Photo / Rhona WiseDavid Beckham ve oğlu Romeo Beckham
David Beckham ve oğlu Romeo Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Rhona Wise
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David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımı Fort Lauderdale CF'de profesyonel oldu.
Romeo Beckham, babası David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami'nin rezerv takımıyla anlaşmaya vardı.
Goal'un aktardığına göre bu, 19 yaşındaki Romeo Beckham'ın ilk profesyonel sözleşmesi. Florida merkezli Fort Lauderdale CF, MLS'in bir alt ligi olan USL League One'da mücadele ediyor.
Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi olan Romeo'nun daha önce teknik direktör Darren Powell'ın yanında antrenman yaptığı ve bu hafta sonu sahaya ilk kez çıkabileceği öğrenildi.
Fort Lauderdale CF, ABD'de 3. lig klasmanında bulunuyor.
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