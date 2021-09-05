Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210905/dervis-zaimin-flasbellek-filmi-en-iyi-uluslararasi-film-secildi-1048625971.html
Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi
Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi
Film, 'New York Independent Cinema Awards' festivalinden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T12:02+0300
2021-09-05T12:07+0300
derviş zaim
yaşam
suriye
ödül
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048625945_46:0:844:449_1920x0_80_0_0_240b71029aab9b6fc2e7314946c5167e.jpg
Yönetmen Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.Film, New York eyaletinde düzenlenen 'New York Independent Cinema Awards' adlı festivalden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı.Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden En İyi Uluslararası Film Ödülünü kazanmıştı.Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.2022'de sinemada gösterilecekGörüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.Festival yolculuğuna ​​​​​​​eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile devam edeceği belirtilen yapım, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048625945_145:0:744:449_1920x0_80_0_0_e90886fcdacc3f01af5f220bb960c87a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derviş zaim, suriye, ödül, film

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi

12:02 05.09.2021 (güncellendi: 12:07 05.09.2021)
© AADerviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi
Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
Abone ol
Film, 'New York Independent Cinema Awards' festivalinden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı.
Yönetmen Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.
Film, New York eyaletinde düzenlenen 'New York Independent Cinema Awards' adlı festivalden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı.
Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden En İyi Uluslararası Film Ödülünü kazanmıştı.
Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.
Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.

2022'de sinemada gösterilecek

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.
Festival yolculuğuna ​​​​​​​eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile devam edeceği belirtilen yapım, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce