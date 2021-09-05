https://tr.sputniknews.com/20210905/disisleri-bakanligi-ginedeki-askeri-darbeyi-kinadi-1048637977.html

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Türkiye, seçimle... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T23:46+0300

2021-09-05T23:46+0300

2021-09-05T23:46+0300

dünya

gine

asker

dışişleri bakanlığı

darbe

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Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz" denildi."Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde’nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır" denildi.Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210905/ginede-cumhurbaskanligi-sarayinin-etrafinda-silah-sesleri-1048627987.html

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gine, asker, dışişleri bakanlığı, darbe