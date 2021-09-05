https://tr.sputniknews.com/20210905/doktorlari-sasirtan-ameliyat-midesinden-nokia-3310-cikti-1048632729.html

Doktorları şaşırtan ameliyat: Midesinden Nokia 3310 çıktı

Doktorları şaşırtan ameliyat: Midesinden Nokia 3310 çıktı

Kosova'nın başkenti Piriştine'de ilginç bir olay yaşandı. Doktorlar 33 yaşındaki bir erkek hastanın midesinden, Nokia 3310'un yenilenmiş versiyonunu ameliyatla... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T17:26+0300

2021-09-05T17:26+0300

2021-09-05T17:26+0300

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kosova

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priştine

telefon

mide

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Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar, Nokia 3310 model bir cep telefonunu yutan adamı ameliyat etti. Telefonun adı açıklamayan adamın midesinde dört gün kaldığı belirtildi.Başarılı operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini Facebook'ta yayınladı.'En tehlikeli parça batarya'Teljaku yaptığı açıklamada, tıbbi ekibin telefonu mideyi kesmeden, endoskop olarak bilinen özel cihazlar kullanarak üç ayrı parçaya ayırmayı başardığını söyledi. Teljaku, ayrıca yaklaşık iki saat süren işlem sırasında "herhangi bir komplikasyon" yaşanmadığını sözlerine ekledi.Bununla birlikte 33 yaşındaki adamın telefonu yuttuktan sonra yaşadığı acı nedeniyle Kosova'nın başkentindeki hastaneye gitmeye karar verdiği aktarıldı. Teljaku, özellikle bataryanın en tehlikeli parçası olduğunu, patlayarak hayatı potansiyel olarak tehlikede olan adamın bağırsaklarına kimyasal salabileceğini söyledi.NTV'nin aktardığı habere göre; adamın telefonu nasıl ve neden yuttuğu bilinmiyor, ancak Teljaku hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.Bilim insanlarının bildirdiğine göre, yenmeyen, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yutulan yabancı nesnelerin yaklaşık yüzde 80'i, herhangi bir belirtiye neden olmadan vücuttan atılıyor.Ancak, büyük, keskin veya zehirli maddelerin yutulması, çıkarılması için acil tıbbi müdahale gerektiriyor. Yenilebilir olmayan bir yabancı cismi yutmak, ne olduğuna ve sindirim kanalının neresinde olduğuna bağlı olarak çeşitli semptomlara neden olabiliyor.

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kosova, nokia, priştine, telefon, mide