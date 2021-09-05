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Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın yaşamını yitirdi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:53+0300
2021-09-05T13:53+0300
2021-09-05T13:53+0300
türkiye
erzincan
kaza
saman
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Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde ikamet eden Neriman Yılmaz, sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde bulunan ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.Ahırın içinde bulunan samanlığın kapısını açan kadının üzerine saman yığını düştü.Bu esnada Emirhan Yılmaz, evde olmadığını fark ederek gittiği ahırda annesini aradı. Annesinin saman yığınının altında kalmış olabileceğini düşünen Yılmaz, aile fertlerinden yardım istedi.Ağır yaralı olarak yığının altından çıkartılan 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri samanlıkta inceleme yaptı.
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erzincan, kaza, saman
Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde ikamet eden Neriman Yılmaz, sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde bulunan ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.
Ahırın içinde bulunan samanlığın kapısını açan kadının üzerine
saman yığını düştü.
Bu esnada Emirhan Yılmaz, evde olmadığını fark ederek gittiği ahırda annesini aradı. Annesinin saman yığınının altında kalmış olabileceğini düşünen Yılmaz, aile
fertlerinden yardım istedi.
Ağır yaralı olarak yığının altından çıkartılan 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz,
ambulansla
kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen
kurtarılamadı
.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri samanlıkta inceleme yaptı.