https://tr.sputniknews.com/20210905/erzincanda-saman-yigininin-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-1048628324.html

Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın yaşamını yitirdi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:53+0300

2021-09-05T13:53+0300

2021-09-05T13:53+0300

türkiye

erzincan

kaza

saman

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Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde ikamet eden Neriman Yılmaz, sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde bulunan ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.Ahırın içinde bulunan samanlığın kapısını açan kadının üzerine saman yığını düştü.Bu esnada Emirhan Yılmaz, evde olmadığını fark ederek gittiği ahırda annesini aradı. Annesinin saman yığınının altında kalmış olabileceğini düşünen Yılmaz, aile fertlerinden yardım istedi.Ağır yaralı olarak yığının altından çıkartılan 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri samanlıkta inceleme yaptı.

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erzincan, kaza, saman