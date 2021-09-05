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https://tr.sputniknews.com/20210905/ezgi-mola-koronavirusu-atlatti-1048630728.html
Ezgi Mola koronavirüsü atlattı
Ezgi Mola koronavirüsü atlattı
Önceki hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Ezgi Mola hastalığı yendiğini söyledi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T15:46+0300
2021-09-05T15:46+0300
2021-09-05T15:48+0300
ezgi mola
koronavirüs
yaşam
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İstanbul Etiler'de görüntülenen oyuncu Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" diyen Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle aşının önemine vurgu yaptı.İki hafta önce yaptığı açıklamada testlerinden bazılarının pozitif, bazılarının ise negatif çıktığını söyleyen Mola hiç bir semptom yaşamadığını söylemişti.
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ezgi mola, koronavirüs
Ezgi Mola koronavirüsü atlattı 15:46 05.09.2021 (güncellendi: 15:48 05.09.2021)
Önceki hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Ezgi Mola hastalığı yendiğini söyledi.
İstanbul Etiler'de görüntülenen oyuncu Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre
"Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" diyen Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle
aşının önemine vurgu yaptı.
İki hafta önce yaptığı açıklamada testlerinden bazılarının pozitif, bazılarının ise negatif çıktığını söyleyen Mola hiç bir semptom yaşamadığını söylemişti.