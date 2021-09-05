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Galatasaray kadın futbol takımı kuruldu: Teknik direktör Nurcan Çelik oldu
Galatasaray kadın futbol takımı kuruldu: Teknik direktör Nurcan Çelik oldu
Galatasaray Spor Kulübü, kadın futbol takımını kurdu ve teknik direktörlük görevine de Nurcan Çelik'i getirdi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T18:00+0300
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yaşam
galatasaray
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Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kadın futbol takımı kurdu. Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre teknik direktörlük görevine de eski milli futbolcu Nurcan Çelik getirildi.Galatasaray kadın futbol takımı şubesi ile ilgili Başkan Yardımcısı Rezan Epödemir şu açıklamayı yaptı:
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galatasaray, futbol, kadın

Galatasaray kadın futbol takımı kuruldu: Teknik direktör Nurcan Çelik oldu

18:00 05.09.2021 (güncellendi: 18:11 05.09.2021)
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü, kadın futbol takımını kurdu ve teknik direktörlük görevine de Nurcan Çelik'i getirdi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kadın futbol takımı kurdu. Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre teknik direktörlük görevine de eski milli futbolcu Nurcan Çelik getirildi.
Galatasaray kadın futbol takımı şubesi ile ilgili Başkan Yardımcısı Rezan Epödemir şu açıklamayı yaptı:

“Kadın Futbol Takımı’nı kurmak bizim önceliklerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık 1 ay önce kurduk. Kadının toplumsal hayatta öncü olması gerektiğini düşünüyoruz. İş ve sanat hayatında olduğu gibi sporda da öncü olması gerektiği düşüncesindeyiz. Kadını önceleyen bir yaklaşımın egemen kılınması gerektiği fikrindeyiz. Bu meseleye hem başarı hem de sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Nurcan Çelik ile de teknik direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi milli takım forması da giymiş çok iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda çok ağır hastalıkları ve badireleri atlatmış çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isim. Oyuncularla da önemli ölçüde anlaştık. Küçükçekmece Belediyesi ile de görüştük ve oraya Kadın Futbol Takımımız için sosyal tesisler yapıyoruz. Kullanım hakkı Galatasaray’da olacak. Bu hafta içi protokollerini de yapacağız. Kadın Futbol Takımımıza da hem forma, hem isim hakkı hem de göğüs, kol sponsoru olarak yoğun bir talep var. Hepsi hazır. Galatasaray Kadın Futbol Takımı tüm branşlarda olduğu gibi çok güçlü şekilde geliyor. Şampiyonluk hedefi ile geliyor.”

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