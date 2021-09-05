https://tr.sputniknews.com/20210905/galatasarayda-yaprak-dokumu-16-futbolcu-floryadan-ayrildi-1048623709.html

Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

Revizyona giden ve kadrosunu gençleştiren sarı kırmızılılarda 16 isim Florya’dan ayrıldı. 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, teknik direktör... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T09:42+0300

2021-09-05T09:42+0300

2021-09-05T09:45+0300

yaşam

spor

galatasaray

fatih terim

ayrılık

emre akbaba

radamel falcao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044803672_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cb20822041f54219272b46d7190c1523.jpg

Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı. Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Falcao’nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün’ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya’dan ayrılmış oldu.Bu 16 futbolcunun 9’u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler. Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.Ayrılanlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, galatasaray, fatih terim, ayrılık, emre akbaba, radamel falcao