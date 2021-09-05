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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210905/gazpromun-turkiyeye-dogalgaz-sevkiyati-artti---1048628545.html
Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı arttı
Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı arttı
Rus enerji devi Gazprom, yılın ilk sekiz ayında doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 18 artırdı. Türkiye’ye sevkiyatlarda yüzde 173.6 artış oldu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:59+0300
2021-09-05T13:59+0300
2021-09-05T13:59+0300
türkiye
gazprom
ekonomi
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Gazprom’un açıklamasına göre, gaz üretimi yılın sekiz ayında yüzde 17.9 artırıldı ve 337.2 milyar metreküpe ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye yüzde 173.6 daha fazla gaz sevkiyatı yapıldı. Gaz sevkiyatının en çok arttığı yer ise yüzde 344 ile Romanya oldu. Sevkiyat Sırbistan’a yüzde 123.9, Bulgaristan’a yüzde 50.9, Almanya’ya yüzde 39.3, Finlandiya’ya yüzde 22.7 arttı. Polonya, Yunanistan ve İtalya’ya sevkiyatlarda da yüzde 10’dan fazla artış görüldü.
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türkiye, gazprom
Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı arttı
Rus enerji devi Gazprom, yılın ilk sekiz ayında doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 18 artırdı. Türkiye’ye sevkiyatlarda yüzde 173.6 artış oldu.
Gazprom’un açıklamasına göre, gaz üretimi yılın sekiz ayında yüzde 17.9 artırıldı ve 337.2 milyar metreküpe ulaştı.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye yüzde 173.6 daha fazla gaz sevkiyatı yapıldı. Gaz sevkiyatının en çok arttığı yer ise yüzde 344 ile Romanya oldu.
Sevkiyat Sırbistan’a yüzde 123.9, Bulgaristan’a yüzde 50.9, Almanya’ya yüzde 39.3, Finlandiya’ya yüzde 22.7 arttı.
Polonya, Yunanistan ve İtalya’ya sevkiyatlarda da yüzde 10’dan fazla artış görüldü.