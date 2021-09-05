https://tr.sputniknews.com/20210905/gazpromun-turkiyeye-dogalgaz-sevkiyati-artti---1048628545.html

Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı arttı

Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı arttı

Rus enerji devi Gazprom, yılın ilk sekiz ayında doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 18 artırdı. Türkiye’ye sevkiyatlarda yüzde 173.6 artış oldu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:59+0300

2021-09-05T13:59+0300

2021-09-05T13:59+0300

türkiye

gazprom

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103146/70/1031467076_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_7aabfbe00cf69fcb301280fe36ddc220.jpg

Gazprom’un açıklamasına göre, gaz üretimi yılın sekiz ayında yüzde 17.9 artırıldı ve 337.2 milyar metreküpe ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye yüzde 173.6 daha fazla gaz sevkiyatı yapıldı. Gaz sevkiyatının en çok arttığı yer ise yüzde 344 ile Romanya oldu. Sevkiyat Sırbistan’a yüzde 123.9, Bulgaristan’a yüzde 50.9, Almanya’ya yüzde 39.3, Finlandiya’ya yüzde 22.7 arttı. Polonya, Yunanistan ve İtalya’ya sevkiyatlarda da yüzde 10’dan fazla artış görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, gazprom