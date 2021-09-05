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Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:37+0300
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dünya
gine
cumhurbaşkanlığı
silah
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Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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gine, cumhurbaşkanlığı, silah

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri

13:37 05.09.2021
© AAGine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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