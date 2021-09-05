Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210905/ginede-cumhurbaskanligi-sarayinin-etrafinda-silah-sesleri-1048627987.html
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:37+0300
2021-09-05T13:37+0300
2021-09-05T13:37+0300
dünya
gine
cumhurbaşkanlığı
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048627941_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_de523cbcf5df0ebe67a1bf7e1201d065.jpg
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048627941_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61bc8ee3f59227ec6592d35e857c9a97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gine, cumhurbaşkanlığı, silah
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent
Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri
darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.