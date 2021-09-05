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İlber Ortaylı'dan 'sağlıkta şiddet' eleştirisi: Bakanlığın aktif bir girişimine şahit olmadık
İlber Ortaylı'dan 'sağlıkta şiddet' eleştirisi: Bakanlığın aktif bir girişimine şahit olmadık
İlber Ortaylı, sağlıkta şiddete karşı yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın sonuca ulaşmayan demeçleri dışında aktif bir girişimine... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T11:37+0300
2021-09-05T11:38+0300
türkiye
ilber ortaylı
sağlık
sağlık bakanlığı
şiddet
eleştiri
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te yayımlanan 'Batı Roma’nın çöküşü' başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu."Maalesef hemşireler ve doktorlara saldırılar artmakta" diyen Ortaylı, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210820/ttb-paylasti-saglik-calisanlarina-hakaret-edip-sopayla-saldirmaya-calisti-1048190235.html
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ilber ortaylı, sağlık, sağlık bakanlığı, şiddet, eleştiri

İlber Ortaylı'dan 'sağlıkta şiddet' eleştirisi: Bakanlığın aktif bir girişimine şahit olmadık

11:37 05.09.2021 (güncellendi: 11:38 05.09.2021)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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İlber Ortaylı, sağlıkta şiddete karşı yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın sonuca ulaşmayan demeçleri dışında aktif bir girişimine şahit olmadık" dedi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te yayımlanan 'Batı Roma’nın çöküşü' başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.
"Maalesef hemşireler ve doktorlara saldırılar artmakta" diyen Ortaylı, şöyle devam etti:
"Herhalde Türkiye'deki yüksek niteliğini ispat eden bu sınıfa Avrupa'nın ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Kolay kaçsınlar diye bu tertipler yapılıyor herhalde. Aksi takdirde ruh hastalığına şüphe olmayan bu adamların çıkarılacak bir kanun kuvvetinde kararnameyle ilk önce sağlık kurullarının müşahede ve kararına terk edilmesi, savcıların ondan sonra gereken muameleye girmeleri düşünülebilir. Bu saldırganlık medeni dünyada böyle bir usulle önleniyor. Biz hala neyi bekliyoruz? Sağlık Bakanlığı'nın sonuca ulaşmayan demeçleri dışında aktif bir girişimine şahit olmadık."
Sağlık çalışanlarına hakaret edip, sopayla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
TTB paylaştı: Sağlık çalışanlarına hakaret edip sopayla saldırmaya çalıştı
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