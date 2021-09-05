https://tr.sputniknews.com/20210905/irak-fransiz-total-sirketiyle-27-milyar-dolarlik-anlasma-imzaladi-1048636008.html

Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Irak, Fransız Petrol Şirketi Total ile gaz ve petrol alanında toplam 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T21:10+0300

2021-09-05T21:10+0300

2021-09-05T21:14+0300

ekonomi

irak

total

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103483/58/1034835865_20:0:1016:560_1920x0_80_0_0_576f1a8939faec3246d2b3ecc8c0ddbf.jpg

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız şirketiyle Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında petrol ve gaz alanının geliştirilmesi ve yatırım amaçlı anlaşma imzalandı.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, söz konusu anlaşmada günlük 85 bin varil petrol kapasitesine sahip Artavi Petrol Yatağı'nın kapasitesi geliştirilerek, günlük üretim 210 bin varile yükseltilecek ve bu alanda çalışan Iraklı kadro eğitilecek.Anlaşmanın ikinci ayağı çerçevesinde ise 600 metrekare kapasiteli Artavi Gaz Sitesi inşa edilecek ve yerel pazarlar için günlük sıvı gazdan 3 bin ton LPG üretimi yapılacak.Irak ve Fransa arasında imzalanan anlaşmayla ayrıca, güneş enerjisi kullanılarak 1000 megavat elektrik enerjisi üretecek tesisler kurulacak.Söz konusu anlaşmanın toplam maliyetinin 27 milyar dolar olacağı açıklandı.Petrol satışı varil başı 50 dolar olarak göz önünde bulundurulduğunda bundan 95 milyar dolar gelir elde edileceği kaydedildi.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, total, anlaşma