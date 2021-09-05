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https://tr.sputniknews.com/20210905/iran-cumhurbaskani-reisi-bati-ile-baski-altinda-muzakereyi-kabul-etmeyeceklerini-soyledi-1048621131.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T01:27+0300
2021-09-05T01:27+0300
dünya
iran
iran nükleer görüşmeleri
ibrahim reisi
iran nükleer anlaşması
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, Tahran'da muhafazakarların oluşturduğu yeni hükümet döneminde ülkesinin izleyeceği iç ve dış politika hakkında değerlendirmelerde bulundu.Önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını belirten Reisi, "Bu dönemde, halkın zedelenmiş güvenini yeniden inşa etmeliyiz. İnsanların güvenini yeniden kazanmanın yolu dürüst olmaktır. Bütün devlet adamları dürüst olmalı ve verilen sözü dürüstçe yerine getirmeli ancak yerine getirilmiyorsa neden yerine getirilmediğini halka açıklamalıdır." diye konuştu.Kendi hükümetleri döneminde yolsuzlukla mücadele edeceklerini vurgulayan Reisi, şöyle devam etti:Konuşmasının bir başka bölümünde ülke dışındaki İranlılara ülkeye yatırım yapma çağrısında bulunan Reisi, "Yurt dışındaki İranlılara, İran'ın yatırım için güvenli ve öngörülebilir olduğunu söylüyorum. Devlet kurumları da yatırım almaya hazırdır" dedi.'Komşularımızla ilişkiler önceliğimiz'Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, Afganistan'daki sorunların çözümünün bu ülkedeki halkın iradesiyle kurulacak bir hükümetin oluşturulmasıyla mümkün olacağını belirtti.Afganistan halkının iradesiyle doğan bir hükümeti desteklediklerini ifade eden Reisi, ülkedeki çatışmaların durdurulmasının da önemini vurguladı.Reisi, Afganistan konusunda farklı ülkelerden 50'den fazla yetkiliyle temas kurduğunu ve görüşmelerin süreceğini kaydetti.Afganistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini dile getiren Reisi, "Sadece Afganistan değil, tüm komşu ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve komşularımızla ilişkilerin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdim" ifadelerini kullandı.
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iran, iran nükleer görüşmeleri, ibrahim reisi, iran nükleer anlaşması

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi

01:27 05.09.2021
© AA / Fatemeh Bahramiİran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, Tahran'da muhafazakarların oluşturduğu yeni hükümet döneminde ülkesinin izleyeceği iç ve dış politika hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını belirten Reisi, "Bu dönemde, halkın zedelenmiş güvenini yeniden inşa etmeliyiz. İnsanların güvenini yeniden kazanmanın yolu dürüst olmaktır. Bütün devlet adamları dürüst olmalı ve verilen sözü dürüstçe yerine getirmeli ancak yerine getirilmiyorsa neden yerine getirilmediğini halka açıklamalıdır." diye konuştu.
Kendi hükümetleri döneminde yolsuzlukla mücadele edeceklerini vurgulayan Reisi, şöyle devam etti:
"Bu hükümetin bakanları, yetkilileri ve yöneticileri yolsuzlukla mücadele konusunda bir anlayışa sahip çünkü hükümetteki şartımız her düzeydeki tüm yöneticiler için yolsuzlukla mücadeledir. Kameralar önünde halka cevap vermek sadece Cumhurbaşkanı'nın görevi değildir. Yöneticilerimizin her biri kendilerini her düzeyde sorumlu tutmalı ve halkımız her konuda bilgilendirilmelidir."
Konuşmasının bir başka bölümünde ülke dışındaki İranlılara ülkeye yatırım yapma çağrısında bulunan Reisi, "Yurt dışındaki İranlılara, İran'ın yatırım için güvenli ve öngörülebilir olduğunu söylüyorum. Devlet kurumları da yatırım almaya hazırdır" dedi.

'Komşularımızla ilişkiler önceliğimiz'

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, Afganistan'daki sorunların çözümünün bu ülkedeki halkın iradesiyle kurulacak bir hükümetin oluşturulmasıyla mümkün olacağını belirtti.
Afganistan halkının iradesiyle doğan bir hükümeti desteklediklerini ifade eden Reisi, ülkedeki çatışmaların durdurulmasının da önemini vurguladı.
Reisi, Afganistan konusunda farklı ülkelerden 50'den fazla yetkiliyle temas kurduğunu ve görüşmelerin süreceğini kaydetti.
Afganistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini dile getiren Reisi, "Sadece Afganistan değil, tüm komşu ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve komşularımızla ilişkilerin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdim" ifadelerini kullandı.
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