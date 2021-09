İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi

"Bu hükümetin bakanları, yetkilileri ve yöneticileri yolsuzlukla mücadele konusunda bir anlayışa sahip çünkü hükümetteki şartımız her düzeydeki tüm yöneticiler için yolsuzlukla mücadeledir. Kameralar önünde halka cevap vermek sadece Cumhurbaşkanı'nın görevi değildir. Yöneticilerimizin her biri kendilerini her düzeyde sorumlu tutmalı ve halkımız her konuda bilgilendirilmelidir."