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İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bugün (5 Eylül Pazar) düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T04:24+0300
2021-09-05T04:24+0300
türkiye
istanbul
kapalı yollar
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi.Bu etkinlikle kapatılacak yollar ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımı olarak açıklandı.Valiliğin açıklamasında yer alan diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.Bu etkinlik kapmasında kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:Alternatif yollar:
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istanbul, kapalı yollar

İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak

04:24 05.09.2021
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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İstanbul'da bugün (5 Eylül Pazar) düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi.
Bu etkinlikle kapatılacak yollar ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımı olarak açıklandı.

Valiliğin açıklamasında yer alan diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.

Bu etkinlik kapmasında kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:
Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif yollar:
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
Şemsettin Günaltay Caddesi
D-100 Karayolu
000000
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