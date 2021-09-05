https://tr.sputniknews.com/20210905/istanbulda-bugun-duzenlenecek-etkinlikler-nedeniyle-bazi-yollar-kapatilacak-1048622250.html

İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da bugün (5 Eylül Pazar) düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T04:24+0300

2021-09-05T04:24+0300

2021-09-05T04:24+0300

türkiye

istanbul

kapalı yollar

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi.Bu etkinlikle kapatılacak yollar ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımı olarak açıklandı.Valiliğin açıklamasında yer alan diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.Bu etkinlik kapmasında kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:Alternatif yollar:

türkiye

istanbul

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istanbul, kapalı yollar