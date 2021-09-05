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https://tr.sputniknews.com/20210905/istanbulda-ekmekte-zam-karmasasi-1048624008.html
İstanbul’da ekmekte zam karmaşası
İstanbul’da ekmekte zam karmaşası
Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’daki fırınlar ekmeği 2 yerine 2.5 liraya satmaya başladı. Zam aynı olsa da bazı fırınlar gramajı 230’a, bazıları... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T09:58+0300
2021-09-05T10:00+0300
istanbul
ekmek
zam
ekonomi
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İstanbul’un genelinde 200 gramlık ekmek 2 liraya satılıyordu. Ancak 1 Eylül’den itibaren Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da ekmek 2.5 liraya satıldı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş’ta fırın işleten Zeki Cesur yapılan zammı, “20 yıldır bu işi yapıyorum, çok zor günlerden geçiyoruz. Son bir yılda un, maya, su, işçilik ücreti iki katına çıktı. Kiraların iki katına çıktı. Ancak ekmeğe bu zamlar yansımadı. Ekmek fiyatları her zaman enflasyonun altında tutuldu. Bu nedenle 1 Eylül’den itibaren fiyatlara zam yaptık. Biz 230 gram ekmeği 2.5 liradan satıyoruz. Bazı fırınlar farklı gramları farklı fiyatlardan satıyor” diye anlattı. Ekmeğe zam yapan bir başka fırıncı Ahmet Aytekin de, “Ekmeğin maliyeti çok yükseldi. Altından kalkamıyoruz. İnanın ki çalıştıracak eleman bulamıyorum. İnsanlar ekmek fırınında çalışmak istemiyor. Kazanç az olduğu için düşük ücret veriyoruz. Ekmeğin fiyatı normalde şu an 3 lira olmalı. 2 lira ekmek fiyatı çok az. Yetkililer harekete geçmediği için fırınlar kendileri zam yapmaya başladı” diye konuştu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yokTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise İstanbul’daki 5 ilçede uygulanan zam oranlarıyla ilgili “Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok. Bazı ilçelerdeki fırınlar gramaja göre fiyatı yükseltmiş. Ancak genel bir zam kararı yok. Bilindiği üzere ekmek maliyetleri çok yükseldi. Ekmek fiyatları enflasyonun çok altında kaldı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyet oranları yükseldiği için ekmek fiyatları da etkilenecek” dedi. İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi: 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlarİTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir de, “Ekmeği 50 gram büyüttük, bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül’de bu uygulamaya geçtik” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği halk ekmek de temmuz ayında ekmek fiyatlarında zam yapmıştı. Halk Ekmek zamdan sonra 250 gramlık ekmeği 1.25 liradan satmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210816/istanbulda-ekmege-bir-yilda-ikinci-zam-talebi-1048069303.html
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istanbul, ekmek, zam

İstanbul’da ekmekte zam karmaşası

09:58 05.09.2021 (güncellendi: 10:00 05.09.2021)
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’daki fırınlar ekmeği 2 yerine 2.5 liraya satmaya başladı. Zam aynı olsa da bazı fırınlar gramajı 230’a, bazıları 270’e çıkardı. Vatandaşların tepki gösterdiği uygulamaya fırıncıların cevabı “Maliyetlerle başa çıkamıyoruz” oldu.
İstanbul’un genelinde 200 gramlık ekmek 2 liraya satılıyordu. Ancak 1 Eylül’den itibaren Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da ekmek 2.5 liraya satıldı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş’ta fırın işleten Zeki Cesur yapılan zammı, “20 yıldır bu işi yapıyorum, çok zor günlerden geçiyoruz. Son bir yılda un, maya, su, işçilik ücreti iki katına çıktı. Kiraların iki katına çıktı. Ancak ekmeğe bu zamlar yansımadı. Ekmek fiyatları her zaman enflasyonun altında tutuldu. Bu nedenle 1 Eylül’den itibaren fiyatlara zam yaptık. Biz 230 gram ekmeği 2.5 liradan satıyoruz. Bazı fırınlar farklı gramları farklı fiyatlardan satıyor” diye anlattı.
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
TÜRKİYE
İstanbul’da ekmeğe bir yılda ikinci zam talebi
16 Ağustos, 15:14
Ekmeğe zam yapan bir başka fırıncı Ahmet Aytekin de, “Ekmeğin maliyeti çok yükseldi. Altından kalkamıyoruz. İnanın ki çalıştıracak eleman bulamıyorum. İnsanlar ekmek fırınında çalışmak istemiyor. Kazanç az olduğu için düşük ücret veriyoruz. Ekmeğin fiyatı normalde şu an 3 lira olmalı. 2 lira ekmek fiyatı çok az. Yetkililer harekete geçmediği için fırınlar kendileri zam yapmaya başladı” diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise İstanbul’daki 5 ilçede uygulanan zam oranlarıyla ilgili “Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok. Bazı ilçelerdeki fırınlar gramaja göre fiyatı yükseltmiş. Ancak genel bir zam kararı yok. Bilindiği üzere ekmek maliyetleri çok yükseldi. Ekmek fiyatları enflasyonun çok altında kaldı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyet oranları yükseldiği için ekmek fiyatları da etkilenecek” dedi.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi: 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir de, “Ekmeği 50 gram büyüttük, bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül’de bu uygulamaya geçtik” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği halk ekmek de temmuz ayında ekmek fiyatlarında zam yapmıştı. Halk Ekmek zamdan sonra 250 gramlık ekmeği 1.25 liradan satmaya başlamıştı.
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