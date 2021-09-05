https://tr.sputniknews.com/20210905/istanbulda-toplu-ulasimda-seferler-artirilacak-1048627557.html

İstanbul'da toplu ulaşımda seferler artırılacak

İstanbul'da toplu ulaşımda seferler artırılacak

Yarın başlayacak eğitim-öğretim yılı nedeniyle, İstanbul'da toplu ulaşımda seferler artırılacak. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:18+0300

2021-09-05T13:18+0300

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iett

ibb

metro

vapur

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İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İETT Metro İstanbul ve Şehir Hatlarında ek seferler yapılarak, sonbahar-kış düzenine geçilecek. Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatların yeniden faaliyete geçirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, yeni tarife düzeninde ortalama 44 bin 88 sefer planlandığı ifade edildi. Metro İstanbul'da yarın itibarıyla her gün 16 ek raylı sistem seferi düzenleneceği, günlük 5 bin 187 seferle hizmet vereceği belirtildi. Şehir Hatları'nın ise İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde günlük 22 ayrı hatta 48 iskelede, 28 gemiyle günde 636 sefer düzenleyeceği işaret edilen açıklamada, Şehir Hatları'nın 13 Eylül'de kış tarifesine geçeceği hatırlatıldı. İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda da seferlerin artırılacağı duyuruldu. Otobüs sefer saatleri hakkındaki detaylara, iett.istabul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

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iett, ibb, metro, vapur