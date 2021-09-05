İstanbul'da vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda, 60 yaşlarında bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle vapurdan düştü.Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Kadıköy açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekipler tarafından iskeleye çıkarılan yolcu hayatını kaybetti.
Dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda, 60 yaşlarında bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle vapurdan düştü.
Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.
Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.