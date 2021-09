Jolie'nin 'cinsel saldırı' suçlamasına Weinstein'dan 'Yeni kitabının reklamını yapıyor' yanıtı

https://tr.sputniknews.com/20210905/jolienin-cinsel-saldiri-suclamasina-weinsteindan-yeni-kitabinin-reklamini-yapiyor-yaniti-1048628850.html

Angelina Jolie, 'Haklarını bil, onlara sahip çık' isimli yeni kitabının yayımlanması öncesi verdiği röportajda Weinstein'ın sarkıntılığına uğradığı otel... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

ABD'deki #MeToo hareketi kapsamında Hollywood'a zorbalıkla nasıl hükmettiği ortaya çıkan ve cinsel saldırı ile tecavüz suçlamalarından Şubat 2020'de 23 yıl hapis cezasına çarptırılan film yapımcısı, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin suçlamaları yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi. Weinstein hakkında suçlamalarda bulunan çok sayıda aktris arasında bulunan, ancak suçlamaları dava kapsamına girmeyen Jolie, ‘Know Your Rights and Claim Them’ (Haklarını bil, onlara sahip çık) isimli yeni kitabının yayımlanması öncesi, The Guardian gazetesine verdiği röportajda, yapımcının kendisine de sarkıntılık yaptığını dile getirdi. 'Kim olsa Jolie'ye sarkar'Weinstein ise Jolie'ye asla saldırmadığını, aktrisin suçlamalarının bir PR numarasından ibaret olduğunu savundu: “Bunun Angie'nin kitabının daha fazla sattırmak için olduğu benim için çok açık. Hiçbir zaman bir saldırı ve saldırı girişimi olmadı. Bu yüzsüzce gerçekdışı ve daha fazla tıklama tuzağı niteliğinde bir reklam çabasıdır."1998 tarihli ‘Playing by Heart’ (Çapraz Hayatlar) fiminde oynattığı Jolie'ye 'dünyadaki her erkek ile kadının ilgi göstermesi ihtimali olduğunu' söyleyen ünlü yapımcı, "Sana tüm dünya mı saldırıyor" ifadesini kullandı.'Canını kurtarınca cinsel saldırıya uğramadığını sanmak, yanlış'Daha önce Jolie, '21 yaşındayken Weinstein'la kötü bir deneyim yaşadığın, yapımcının 1998'de otel odasında kendisine uygunsuz tekliflerde bulunduğunu' söylemişti. The Guardian'a verdiği röportajda Weinstein'ın sarkıntılığını 'tam bir saldırı' olarak değerlendirdiğini dile getiren aktris, "Odadan çıkmayı başarırsan, denediğini ama yapmadığını düşünüyorsun, değil mi? Gerçek şu ki, bu bir girişimdir ve girişim tecrübesi bir saldırıdır" diyerek ekledi:"Kitabı raydan çıkarıp Harvey hakkında hikayeler haline getirmek istemiyorum. Oldu. Sarkıntılığın ötesindeydi, kaçmam gereken bir şeydi. Ondan uzak durdum ve insanları onun hakkında uyardım.”'Pitt'in Weinstein'la çalışması beni yaraladı'Weinstein'ın şirketinin yapımcılığında çekilmesinden ötürü 2016'da hayatını ayırdığı eski eşi Brad Pitt'i 2009'da Quentin Tarantino’nun yönettiği ‘Inglorious Bastards’ (Soysuzlar Çetesi) filminde görmenin kendisine 'zor geldiğini' aktaran Jolie, aktörün kendisinin yapımcıyla geçmişini bilmesine rağmen Weinstein'ın şirketinin yapımcılığındaki 2012 tarihli 'Killing Them Softly' (Kibarca Öldürmek) filminde rol aldığında eşinin kendisinin uğradığı cinsel saldırıyı 'hafifsediği' hissine kapıldığını belirterek "Bunun için kavga ettik. Tabii ki yaraladı" dedi.Aktris, röportajda 2019’da resmen boşandığı Pitt'le evliliği boyunca 'bütün ailesinin güvenliğinden korktuğunu' söyleyen, ancak mahkemede vardıkları anlaşma uyarınca bilgi vermedi.Jolie, 'girdiği velayet savaşında travma geçirdiğini, kırıldığını ve yoluna devam etmek istediğini' belirterek “Çocuklarımın babaları da dahil olmak üzere artık hepimiz için huzur istiyorum” dedi.Pitt'in eski nişanlısı da olan Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Salma Hayek, Rose McGowan, Ashley Judd, Cara Delevingne gibi pek çok oyuncu ve model Weinstein'a cinsel saldırı veya taciz suçlaması yöneltmişti.

