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Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşusunu vurdu
Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşusunu vurdu
Konya’da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusu başından ve vücudunun... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T16:17+0300
2021-09-05T16:19+0300
konya
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Konya merkez Meram ilçesinde 2 katlı bir binanın birinci katında dün meydana gelen olayda 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bu sırada yaşlı adamın komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Gülizar Y.’nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan Halim G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210822/1048231349.html
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konya, komşu, karga

Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşusunu vurdu

16:17 05.09.2021 (güncellendi: 16:19 05.09.2021)
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya- Karga- Komşu
Konya- Karga- Komşu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya’da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Konya merkez Meram ilçesinde 2 katlı bir binanın birinci katında dün meydana gelen olayda 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı.
Bu sırada yaşlı adamın komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor
22 Ağustos, 16:18
Gülizar Y.’nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan Halim G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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