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Kütahya'da bin 500 kişinin katılımı ile yağmur duası
Kütahya'da bin 500 kişinin katılımı ile yağmur duası
Kütahya Örenköy'de bin 500 kişiyle yağmur duası yapıldı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T15:17+0300
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yaşam
yağmur duası
kütahya
yemek
buğday
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de yağmur duası gerçekleştirildi. Yağmur duasında köylüler imece usulü yaptıkları yemeklerle yaklaşık bin 500 kişiye yemek verdi.Örenköy Muhtarı Necmettin Dilsiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201211/cuma-namazi-sonrasi-81-ilde-yagmur-duasi-1043383761.html
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yağmur duası, kütahya, yemek, buğday

Kütahya'da bin 500 kişinin katılımı ile yağmur duası

15:17 05.09.2021 (güncellendi: 15:25 05.09.2021)
© İHAKütahya'da yağmur duası
Kütahya'da yağmur duası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA
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Kütahya Örenköy'de bin 500 kişiyle yağmur duası yapıldı.
Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de yağmur duası gerçekleştirildi. Yağmur duasında köylüler imece usulü yaptıkları yemeklerle yaklaşık bin 500 kişiye yemek verdi.
Örenköy Muhtarı Necmettin Dilsiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
’’Köyümüzde günler öncesi yapılacak bu yağmur duası için hazırlık yapıldı. Buğday, arpa ve para toplandı. Toplanan buğday ve arpalar paraya çevrildi ve 10 köyden duamıza katılan yaklaşık bin 500 kişi için yemekler yapıldı ve helva basıldı. İlçe protokolümüzün de katıldığı etkinlikte ilçe müftümüz tarafından dualar edildi. Köyümüz ortaokul bahçesinde yapılan etkinlikte tüm misafirlerimize yemek ikramında bulunuldu. Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah su seviyesi çok düşen barajlarımız başta olmak üzere tüm bölgemize fayda sağlayacak bereketli bir yağmur yağsın."
Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2020
MULTİMEDYA
Cuma namazı sonrası 81 ilde yağmur duası
11 Aralık 2020, 15:32
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