Kütahya'da bin 500 kişinin katılımı ile yağmur duası

’’Köyümüzde günler öncesi yapılacak bu yağmur duası için hazırlık yapıldı. Buğday, arpa ve para toplandı. Toplanan buğday ve arpalar paraya çevrildi ve 10 köyden duamıza katılan yaklaşık bin 500 kişi için yemekler yapıldı ve helva basıldı. İlçe protokolümüzün de katıldığı etkinlikte ilçe müftümüz tarafından dualar edildi. Köyümüz ortaokul bahçesinde yapılan etkinlikte tüm misafirlerimize yemek ikramında bulunuldu. Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah su seviyesi çok düşen barajlarımız başta olmak üzere tüm bölgemize fayda sağlayacak bereketli bir yağmur yağsın."