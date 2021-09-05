https://tr.sputniknews.com/20210905/milli-egitim-bakanligidan-kovid-19-hatti-ogretmenler-arayarak-bilgi-alabilecek-1048629265.html

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kovid-19 hattı: Öğretmenler arayarak bilgi alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kovid-19 hattı: Öğretmenler arayarak bilgi alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T14:36+0300

2021-09-05T14:36+0300

2021-09-05T14:41+0300

türkiye

türkiye

milli eğitim bakanlığı

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlar seferber ediliyor.Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) bünyesinde Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.Yarından itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak.Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM’in '444 0 632' numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Kovid-19 Merkezi'ne yönlendirecek.Yardım talep edilen konuya göre Merkez; daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Kovid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak.

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türkiye, milli eğitim bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını