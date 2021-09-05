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Türkiye
MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı
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https://tr.sputniknews.com/20210905/msb-son-bir-ayda-hudutlarimizdan-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-13-bin-769-sahis-yakalandi-1048627228.html
MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı
MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T13:05+0300
2021-09-05T13:26+0300
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından, bilgilendirme toplantısı yapıldı.Açıklamada, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada terörle mücadeleye ilişkin son durum da paylaşıldı ve "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.Bakanlık ayrıca "(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi" dedi.Açıklamada ayrıca "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak" ifadelerine de yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı

13:05 05.09.2021 (güncellendi: 13:26 05.09.2021)
© AAMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından, bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Açıklamada, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada terörle mücadeleye ilişkin son durum da paylaşıldı ve "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlık ayrıca "(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi" dedi.
Açıklamada ayrıca "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak" ifadelerine de yer verildi.
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