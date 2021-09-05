https://tr.sputniknews.com/20210905/msb-son-bir-ayda-hudutlarimizdan-yasa-disi-yollarla-gecmeye-calisan-13-bin-769-sahis-yakalandi-1048627228.html

MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı

MSB: Son bir ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T13:05+0300

2021-09-05T13:05+0300

2021-09-05T13:26+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından, bilgilendirme toplantısı yapıldı.Açıklamada, "Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada terörle mücadeleye ilişkin son durum da paylaşıldı ve "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.Bakanlık ayrıca "(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi" dedi.Açıklamada ayrıca "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak" ifadelerine de yer verildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb)