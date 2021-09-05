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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html
NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı
NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin’in uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte Afganistan’ın terör örgütlerinin kendi amaçları için... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T10:10+0300
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taliban kontrolünde afganistan
rusya
çin
nato
afganistan
jens stoltenberg
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Sunday Telegraph’a konuşan Stoltenberg, “Rusya ve Çin de dahil, uluslararası toplumun Afganistan’ın terör örgütlerinin istedikleri gibi hareket edebileceği, ülkelerimize karşı saldırılar hazırlayabileceği, düzenleyebileceği, planlayabileceği ve finanse edebileceği bir yer haline gelmesini önlemesi konusuna kesinlikle katılıyorum” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ‘ani çöküşündeki’ kilit etkenin ülkenin siyasi ve askeri yöneticilerinin yanlış hesaplamaları olduğunu ifade etti. Kabil'in ülkeyi savunmaya yönelik net planları olmadığını, Afgan askerlerine ne maaş ne mühimmat verildiğini belirten Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine 20 yıl boyunca yapılan önemli yatırımlardan sonra Taliban’a daha uzun süre direnmelerini beklemenin makul olduğunu belirtti.
rusya
çin
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rusya, çin, nato, afganistan, jens stoltenberg

NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı

10:10 05.09.2021 (güncellendi: 10:11 05.09.2021)
© REUTERS / Leah MillisJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Leah Millis
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin’in uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte Afganistan’ın terör örgütlerinin kendi amaçları için kullanacakları bir yer haline gelmesini önlemesi gerektiğini söyledi.
Sunday Telegraph’a konuşan Stoltenberg, “Rusya ve Çin de dahil, uluslararası toplumun Afganistan’ın terör örgütlerinin istedikleri gibi hareket edebileceği, ülkelerimize karşı saldırılar hazırlayabileceği, düzenleyebileceği, planlayabileceği ve finanse edebileceği bir yer haline gelmesini önlemesi konusuna kesinlikle katılıyorum” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ‘ani çöküşündeki’ kilit etkenin ülkenin siyasi ve askeri yöneticilerinin yanlış hesaplamaları olduğunu ifade etti.
Kabil'in ülkeyi savunmaya yönelik net planları olmadığını, Afgan askerlerine ne maaş ne mühimmat verildiğini belirten Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine 20 yıl boyunca yapılan önemli yatırımlardan sonra Taliban’a daha uzun süre direnmelerini beklemenin makul olduğunu belirtti.
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