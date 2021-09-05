https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html

NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı

NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin’in uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte Afganistan’ın terör örgütlerinin kendi amaçları için... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T10:10+0300

2021-09-05T10:10+0300

2021-09-05T10:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

çin

nato

afganistan

jens stoltenberg

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Sunday Telegraph’a konuşan Stoltenberg, “Rusya ve Çin de dahil, uluslararası toplumun Afganistan’ın terör örgütlerinin istedikleri gibi hareket edebileceği, ülkelerimize karşı saldırılar hazırlayabileceği, düzenleyebileceği, planlayabileceği ve finanse edebileceği bir yer haline gelmesini önlemesi konusuna kesinlikle katılıyorum” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ‘ani çöküşündeki’ kilit etkenin ülkenin siyasi ve askeri yöneticilerinin yanlış hesaplamaları olduğunu ifade etti. Kabil'in ülkeyi savunmaya yönelik net planları olmadığını, Afgan askerlerine ne maaş ne mühimmat verildiğini belirten Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine 20 yıl boyunca yapılan önemli yatırımlardan sonra Taliban’a daha uzun süre direnmelerini beklemenin makul olduğunu belirtti.

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çin

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