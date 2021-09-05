https://tr.sputniknews.com/20210905/nesli-tukenme-tehlikesiyle-karsi-karsiya-olan-ton-baliginin-sayisi-artmaya-basladi-1048631380.html

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ton balığının sayısı artmaya başladı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ton balığının sayısı artmaya başladı

Uzmanlar, 10 yıllık koruma çalışmalarının ardından, tehlike altındaki ton balığının sayısının artmaya başladığını açıkladı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T16:26+0300

2021-09-05T16:26+0300

2021-09-05T16:27+0300

yaşam

ton balığı

orkinos

komodo ejderi

artış

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Bilim insanları, yok olma tehlikesi altındaki ton (orkinos) balığının çoğalmaya başladığını duyurdu.BBC'nin haberine göre uzmanlar, 10 yıllık koruma çalışmalarının ardından, tehlike altındaki orkinos balığının sayısının artmaya başladığını açıkladı.Öte yandan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), bazı balık türlerinin sayısında ciddi düşüş olduğunu belirterek, neredeyse 10 köpekbalığından 4'ünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.IUCN Genel Müdürü Dr. Bruno Oberle, denizler üzerindeki artan baskıya rağmen, devletlerin sürdürülebilir uygulamalara bağlı kalması halinde canlı türlerinin iyileşebileceğine dikkati çekti.Öte yandan dünyanın en ağır kertenkelesi olarak bilinen 'komodo ejderi'nin de iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğu kaydedildi.

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ton balığı, orkinos, komodo ejderi, artış