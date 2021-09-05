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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Ekonomide 2022 - 2024 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı
Ekonomide 2022 - 2024 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T22:09+0300
2021-09-05T22:09+0300
2021-09-05T22:38+0300
resmi gazete
ekonomi
işsizlik
büyüme oranı
ekonomi
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Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı. Buna göre;-Büyüme tahmini: 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 -İşsizlik hedefi: 2021'de yüzde 12.6 , 2022'de yüzde12, 2023'te yüzde11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.-Enflasyon hedefi: 2021'de yüzde 16.2, 2022'de yüzde 9.8, 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olarak açıklandı.
Mustafa Pamukcu
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resmi gazete, ekonomi, işsizlik, büyüme oranı
Ekonomide 2022 - 2024 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı 22:09 05.09.2021 (güncellendi: 22:38 05.09.2021)
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı. Buna göre;
-Büyüme tahmini: 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 -İşsizlik hedefi: 2021'de yüzde 12.6 , 2022'de yüzde12, 2023'te yüzde11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. -Enflasyon hedefi: 2021'de yüzde 16.2, 2022'de yüzde 9.8, 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olarak açıklandı.