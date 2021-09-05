Peskov: Kırım, Putin ile Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin konusu olamaz

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Kırım Rusya’nın toprağı. Bu anlamda görüşmelerin gündemi olamaz” dedi ve bu nedenle görüşme konusunda bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayan Peskov, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” dedi.Peskov, Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin neticelerinin ‘Ukrayna’nın Rusya Karşıtına Dönüşümü’ projesinin bir devamı olarak nitelenebileceğini söyledi.‘Ukrayna’nın NATO’ya girmesi Rusya için tehdit oluşturur’Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının Rusya için bir tehdit olduğunu, zira bu durumda İttifak’ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşacağını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’nin Kuzey Akımı- projesini Avrupa’nın güvenliği için korkunç bir tehdit olarak nitelendirmesinin de saçmalık olduğunu, aksine projenin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası bir görüşmenin konusu olamayacağını, bu nedenle olası bir görüşmeye yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Kırım Rusya’nın toprağı. Bu anlamda görüşmelerin gündemi olamaz” dedi ve bu nedenle görüşme konusunda bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.
Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayan Peskov, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” dedi.
Peskov, Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin neticelerinin ‘Ukrayna’nın Rusya Karşıtına Dönüşümü’ projesinin bir devamı olarak nitelenebileceğini söyledi.
‘Ukrayna’nın NATO’ya girmesi Rusya için tehdit oluşturur’
Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının Rusya için bir tehdit olduğunu, zira bu durumda İttifak’ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’nin Kuzey Akımı- projesini Avrupa’nın güvenliği için korkunç bir tehdit olarak nitelendirmesinin de saçmalık olduğunu, aksine projenin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.