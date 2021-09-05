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https://tr.sputniknews.com/20210905/peskov-kirim-putin-ile-zelenskiy-arasinda-olasi-bir-gorusmenin-konusu-olamaz-1048630307.html
Peskov: Kırım, Putin ile Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin konusu olamaz
Peskov: Kırım, Putin ile Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin konusu olamaz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası bir görüşmenin... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T15:15+0300
2021-09-05T15:15+0300
dünya
rusya
vladimir putin
dmitriy peskov
kırım
vladimir zelenskiy
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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Kırım Rusya’nın toprağı. Bu anlamda görüşmelerin gündemi olamaz” dedi ve bu nedenle görüşme konusunda bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayan Peskov, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” dedi.Peskov, Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin neticelerinin ‘Ukrayna’nın Rusya Karşıtına Dönüşümü’ projesinin bir devamı olarak nitelenebileceğini söyledi.‘Ukrayna’nın NATO’ya girmesi Rusya için tehdit oluşturur’Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının Rusya için bir tehdit olduğunu, zira bu durumda İttifak’ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşacağını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’nin Kuzey Akımı- projesini Avrupa’nın güvenliği için korkunç bir tehdit olarak nitelendirmesinin de saçmalık olduğunu, aksine projenin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.
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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, kırım, vladimir zelenskiy

Peskov: Kırım, Putin ile Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin konusu olamaz

15:15 05.09.2021
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHINKremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHIN
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası bir görüşmenin konusu olamayacağını, bu nedenle olası bir görüşmeye yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Kırım Rusya’nın toprağı. Bu anlamda görüşmelerin gündemi olamaz” dedi ve bu nedenle görüşme konusunda bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.
Putin’in net bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurgulayan Peskov, “Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu durum üzücü. Teoride elbette ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar Kiev’den aynı siyasi iradeyi görmüyoruz” dedi.
Peskov, Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin neticelerinin ‘Ukrayna’nın Rusya Karşıtına Dönüşümü’ projesinin bir devamı olarak nitelenebileceğini söyledi.

‘Ukrayna’nın NATO’ya girmesi Rusya için tehdit oluşturur’

Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının Rusya için bir tehdit olduğunu, zira bu durumda İttifak’ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’nin Kuzey Akımı- projesini Avrupa’nın güvenliği için korkunç bir tehdit olarak nitelendirmesinin de saçmalık olduğunu, aksine projenin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.
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