https://tr.sputniknews.com/20210905/petrol-atiklarina-ragmen-yuzdu-bence-zararli-degil-cok-pis-yerlerde-calistim-benim-icin-cok-guzel-1048625178.html

Petrol atıklarına rağmen yüzdü: Bence zararlı değil, çok pis yerlerde çalıştım

Petrol atıklarına rağmen yüzdü: Bence zararlı değil, çok pis yerlerde çalıştım

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T11:09+0300

2021-09-05T11:09+0300

2021-09-05T11:18+0300

samandağ

petrol

yüzme

sahil

temizlik

türkiye

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Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.'Yüzerken vücudumuza yapıştı'Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil, ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.

samandağ

türkiye

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samandağ, petrol, yüzme, sahil, temizlik