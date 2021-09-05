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Petrol atıklarına rağmen yüzdü: Bence zararlı değil, çok pis yerlerde çalıştım
Petrol atıklarına rağmen yüzdü: Bence zararlı değil, çok pis yerlerde çalıştım
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T11:09+0300
2021-09-05T11:18+0300
samandağ
petrol
yüzme
sahil
temizlik
türkiye
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Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.'Yüzerken vücudumuza yapıştı'Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil, ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.
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samandağ, petrol, yüzme, sahil, temizlik

Petrol atıklarına rağmen yüzdü: Bence zararlı değil, çok pis yerlerde çalıştım

11:09 05.09.2021 (güncellendi: 11:18 05.09.2021)
© İHAHatay, Samandağ, sahil
Hatay, Samandağ, sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil" dedi.
Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.

'Yüzerken vücudumuza yapıştı'

Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil, ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.
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