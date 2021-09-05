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Putin: Army-2021 oyunları küresel çaplı bir etkinlik oldu
Putin: Army-2021 oyunları küresel çaplı bir etkinlik oldu
Rusya lideri Putin, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021 kapanış töreninin katılımcılarını selamlayarak, oyunların geleneklerini güçlendirdiğini ve gerçek... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T04:40+0300
2021-09-05T04:40+0300
dünya
rusya
army
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’in kapanış töreni dolayısıyla katılımcılara telgraf göndererek, oyunların geleneklerini güçlendirdiğini ve gerçek anlamda küresel çaplı bir etkinlik olduğunu vurguladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “2015'te başlayan Ordu Oyunları, o zamandan bu yana geleneklerini güçlendirdi ve gerçek anlamda küresel çaplı bir etkinlik oldu. Army-2021 oyunlarının organizasyonun üst düzey olduğunu, coğrafyasının genişlediğini, katılan takımların sayısının arttığını, forum programının ise neredeyse tüm askeri branşlarını kapsayan ilginç ve anlamlı yarışmalarla zenginleştiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerine yer verildi.Oyunların bayrağı altında her yıl Rusya'dan ve diğer devletlerden giderek daha fazla askerin birleştiğini, bu kişilere ustalık ve becerilerini, ayrıca dayanışmayı ve önemli görevleri yetkin ve hızlı bir şekilde çözme yeteneğini ortaya koymaları için eşsiz bir fırsat sağlandığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:Rus lider ayrıca profesyonel, uzman iletişimi ve geleceğe dönük iş bağlantıları bakımından zengin Ordu Oyunlarının uluslararası askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdi.
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Putin: Army-2021 oyunları küresel çaplı bir etkinlik oldu

04:40 05.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021 kapanış töreninin katılımcılarını selamlayarak, oyunların geleneklerini güçlendirdiğini ve gerçek anlamda küresel çaplı bir etkinlik olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’in kapanış töreni dolayısıyla katılımcılara telgraf göndererek, oyunların geleneklerini güçlendirdiğini ve gerçek anlamda küresel çaplı bir etkinlik olduğunu vurguladı.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “2015'te başlayan Ordu Oyunları, o zamandan bu yana geleneklerini güçlendirdi ve gerçek anlamda küresel çaplı bir etkinlik oldu. Army-2021 oyunlarının organizasyonun üst düzey olduğunu, coğrafyasının genişlediğini, katılan takımların sayısının arttığını, forum programının ise neredeyse tüm askeri branşlarını kapsayan ilginç ve anlamlı yarışmalarla zenginleştiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerine yer verildi.
Oyunların bayrağı altında her yıl Rusya'dan ve diğer devletlerden giderek daha fazla askerin birleştiğini, bu kişilere ustalık ve becerilerini, ayrıca dayanışmayı ve önemli görevleri yetkin ve hızlı bir şekilde çözme yeteneğini ortaya koymaları için eşsiz bir fırsat sağlandığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:
“Ve elbette Oyunların yapıldığı çok sayıdaki poligonlarda ve sahalarda hem katılımcılar, hem de konuklar yerli ve yabancı savunma sanayi sektörlerinin en son başarılarına, gelecek vat eden ortak projelerin hayata geçirildiğine tanıklık ettiler.”
Rus lider ayrıca profesyonel, uzman iletişimi ve geleceğe dönük iş bağlantıları bakımından zengin Ordu Oyunlarının uluslararası askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdi.
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