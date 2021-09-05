https://tr.sputniknews.com/20210905/roscosmos-baskani-rogozinden-abd-yaptirimlarina-elestiri-1048621785.html

Roscosmos Başkanı Rogozin’den ABD yaptırımlarına eleştiri

Roscosmos Başkanı Rogozin’den ABD yaptırımlarına eleştiri

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ticari amaçlı uzay taşımacılığı pazarı diye bir şey kalmadığını... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T03:13+0300

2021-09-05T03:13+0300

2021-09-05T03:13+0300

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roscosmos

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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, YouTube üzerinden yayınlanan bir programda ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Rogozin, söz konusu yaptırımların ticari amaçlı uzay taşımacılığı pazarının yok olmasına neden olduğunu ifade etti.Roscosmos Başkanı, “Yaptırımlar nedeniyle ticari amaçlı uzay fırlatmaları pazarında çok iyi değiliz. Serbest piyasada önemli sayıda sipariş kaybediyoruz, artık öyle bir şey yok. Fırlatma hizmetleri pazarının uzay alanında, ‘pazar’ diye bir şey kalmadı” diye konuştu.Şu anda var olan, fakat ABD’nin ‘de-jure’ 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe koyacağı yeni kuralla ilgili açıklama yapan Rogozin, söz konusu kurala göre Amerikan parçaları bulunan uzay araçlarının Rus roketleriyle fırlatılmasına izin verilmeyecek.Rogozin, buna rağmen Roscosmos ile işbirliğinin mümkün ve gerekli olduğunu düşünen farklı ülkelerin varlığına dikkat çekti.

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abd, rusya, roscosmos