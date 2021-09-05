DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Roscosmos Başkanı Rogozin’den ABD yaptırımlarına eleştiri
© Sputnik / Sergey Guneev/
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ticari amaçlı uzay taşımacılığı pazarı diye bir şey kalmadığını belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, YouTube üzerinden yayınlanan bir programda ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Rogozin, söz konusu yaptırımların ticari amaçlı uzay taşımacılığı pazarının yok olmasına neden olduğunu ifade etti.
Roscosmos Başkanı, “Yaptırımlar nedeniyle ticari amaçlı uzay fırlatmaları pazarında çok iyi değiliz. Serbest piyasada önemli sayıda sipariş kaybediyoruz, artık öyle bir şey yok. Fırlatma hizmetleri pazarının uzay alanında, ‘pazar’ diye bir şey kalmadı” diye konuştu.
Şu anda var olan, fakat ABD’nin ‘de-jure’ 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe koyacağı yeni kuralla ilgili açıklama yapan Rogozin, söz konusu kurala göre Amerikan parçaları bulunan uzay araçlarının Rus roketleriyle fırlatılmasına izin verilmeyecek.
Rogozin, buna rağmen Roscosmos ile işbirliğinin mümkün ve gerekli olduğunu düşünen farklı ülkelerin varlığına dikkat çekti.
Roscosmos Başkanı, “Yaptırımlar nedeniyle ticari amaçlı uzay fırlatmaları pazarında çok iyi değiliz. Serbest piyasada önemli sayıda sipariş kaybediyoruz, artık öyle bir şey yok. Fırlatma hizmetleri pazarının uzay alanında, ‘pazar’ diye bir şey kalmadı” diye konuştu.
Şu anda var olan, fakat ABD’nin ‘de-jure’ 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe koyacağı yeni kuralla ilgili açıklama yapan Rogozin, söz konusu kurala göre Amerikan parçaları bulunan uzay araçlarının Rus roketleriyle fırlatılmasına izin verilmeyecek.
Rogozin, buna rağmen Roscosmos ile işbirliğinin mümkün ve gerekli olduğunu düşünen farklı ülkelerin varlığına dikkat çekti.