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RTÜK, 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor
RTÜK, 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor
RTÜK, 'Önemli Olaylar Listesi' yenileniyor. Kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
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Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin yakından takip ettiği 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi' yenileniyor. Kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek.Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz açık yayın yapmak zorunda.6112 sayılı Yasa’dan gelen yetki kanuna göre, "Toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. 6112 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre, Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. (3) Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz".Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), yeni listenin hazırlanması için süreci başlattı. İlgili tarafların ve tüm vatandaşlardan gelecek talepler, 1 ay içerisinde 'onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr' adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletilecek. Gelecek görüşlere göre listenin son şekli verilerek Üst Kurul’da görüşülecek. Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek olan mevcut listeye 'https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830' adresinden ulaşılabiliyor.
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rtük, spor, yayın

RTÜK, 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor

13:33 05.09.2021 (güncellendi: 13:35 05.09.2021)
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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RTÜK, 'Önemli Olaylar Listesi' yenileniyor. Kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek.
Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin yakından takip ettiği 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi' yenileniyor. Kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek.

Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz açık yayın yapmak zorunda.
6112 sayılı Yasa’dan gelen yetki kanuna göre, "Toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. 6112 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre, Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. (3) Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz".

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), yeni listenin hazırlanması için süreci başlattı. İlgili tarafların ve tüm vatandaşlardan gelecek talepler, 1 ay içerisinde 'onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr' adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletilecek. Gelecek görüşlere göre listenin son şekli verilerek Üst Kurul’da görüşülecek. Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek olan mevcut listeye 'https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830' adresinden ulaşılabiliyor.
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