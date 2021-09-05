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Rus Dışişleri: Afganistan konulu G7 formatlı toplantı ile ilgili net bir anlayışa sahip değiliz
Rus Dışişleri: Afganistan konulu G7 formatlı toplantı ile ilgili net bir anlayışa sahip değiliz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Afganistan konulu G7 formatlı toplantı ile ilgili net bir anlayışa sahip olmadığını belirtti. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T19:14+0300
2021-09-05T19:14+0300
dünya
rusya
çin
japonya
mariya zaharova
g7
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Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi’nin 8 Eylül'deki G7 toplantısının Rusya ve Çin dışişleri bakanlarının katılımıyla planlandığı yönündeki sözlerini yorumlayan Zaharova, Moskova’nın bu konuda net bir anlayışa sahip olmadığını söyledi.“Ortaklarımız sistematik olmayan bir yaklaşım sergiliyor. İki gün önce Berlin ve Paris'ten bir tür toplantı ile ilgili sinyaller aldık, fakat G7 söz konusu değildi. Ardından Tokyo’dan G7 bağlamında bir açıklama geldi. Tüm bunlar, G7’den Rusya ve bu formattaki toplantıya kah katılmama, kah katılma ile ilgili farklı açıklamalar gelirken olup bitiyor” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, G7 ülkelerinin önümüzdeki hafta dışişleri bakanları düzeyinde toplanarak Afganistan’daki durumu ele almayı planladıklarını açıklayarak, toplantıya ayrıca ‘Rusya, Çin ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılmasının’ beklendiğini ifade etmişti.
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rusya, çin, japonya, mariya zaharova, g7

Rus Dışişleri: Afganistan konulu G7 formatlı toplantı ile ilgili net bir anlayışa sahip değiliz

19:14 05.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Afganistan konulu G7 formatlı toplantı ile ilgili net bir anlayışa sahip olmadığını belirtti.
Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi’nin 8 Eylül'deki G7 toplantısının Rusya ve Çin dışişleri bakanlarının katılımıyla planlandığı yönündeki sözlerini yorumlayan Zaharova, Moskova’nın bu konuda net bir anlayışa sahip olmadığını söyledi.
Ortaklarımız sistematik olmayan bir yaklaşım sergiliyor. İki gün önce Berlin ve Paris'ten bir tür toplantı ile ilgili sinyaller aldık, fakat G7 söz konusu değildi. Ardından Tokyo’dan G7 bağlamında bir açıklama geldi. Tüm bunlar, G7’den Rusya ve bu formattaki toplantıya kah katılmama, kah katılma ile ilgili farklı açıklamalar gelirken olup bitiyor” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ortaklar arasında kendilerinden ve etraflarındaki dünyadan ne istedikleri konusunda net bir kavrayış eksikliği olduğu ortada.”
Daha önce Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, G7 ülkelerinin önümüzdeki hafta dışişleri bakanları düzeyinde toplanarak Afganistan’daki durumu ele almayı planladıklarını açıklayarak, toplantıya ayrıca ‘Rusya, Çin ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılmasının’ beklendiğini ifade etmişti.
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