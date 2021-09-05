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Rus sporcular, Paralimpik Oyunları’nı dördüncülükle tamamladı
Rus sporcular, Paralimpik Oyunları’nı dördüncülükle tamamladı
Rus sporcular, Tokyo Paralimpik Oyunları’nı 36 altın, 33 gümüş, 49 bronz madalya ile dördüncü sırada tamamladı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T11:10+0300
2021-09-05T11:10+0300
2021-09-05T11:11+0300
rusya
japonya
tokyo
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Rus paralimpik sporcular Tokyo’daki oyunlarda 36 altın, 33 gümüş, 49 bronz madalya kazandı. Genel sıralamada birincilik Çin’in, ikincilik İngiltere’nin, üçüncülük de ABD’nin oldu. Toplam madalya sayısı bakımından da Çin (207) birinciliğe, İngiltere (124) ikinciliğe, Rusya (118) üçüncülüğe, ABD (104) dördüncülüğe yerleşti. Oyunların son gününde Rus atlet Yelena Pautova maratonda gümüş madalya kazandı. Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Bugün oyunların kapanış töreni gerçekleştirilecek.
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rusya, japonya, tokyo, 2020 tokyo paralimpik oyunları
Rus sporcular, Paralimpik Oyunları’nı dördüncülükle tamamladı 11:10 05.09.2021 (güncellendi: 11:11 05.09.2021)
Rus sporcular, Tokyo Paralimpik Oyunları’nı 36 altın, 33 gümüş, 49 bronz madalya ile dördüncü sırada tamamladı.
Rus paralimpik sporcular Tokyo’daki oyunlarda 36 altın, 33 gümüş, 49 bronz madalya kazandı. Genel sıralamada birincilik Çin’in, ikincilik İngiltere’nin, üçüncülük de ABD’nin oldu.
Toplam madalya sayısı bakımından da Çin (207) birinciliğe, İngiltere (124) ikinciliğe, Rusya (118) üçüncülüğe, ABD (104) dördüncülüğe yerleşti.
Oyunların son gününde Rus atlet Yelena Pautova maratonda gümüş madalya kazandı.
Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Bugün oyunların kapanış töreni gerçekleştirilecek.