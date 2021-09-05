Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan G20’ye Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması önerisi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun G20 ülkeleri sağlık bakanları toplantısında, resmen onaylanmış aşılarla yapılan koronavirüs aşılama işlemlerinin karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunduğu ifade edildi.Bunun aşılanmış vatandaşların diğer ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ortak yaklaşımların oluşturulması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Muraşko, şunları söyledi:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada koronavirüs pandemisini politize etmenin yıkıcı sonuçlarına işaret etmişti.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Bakan Muraşko’nun G20 ülkelerine, resmen onaylanmış aşılarla yapılan koronavirüs aşılama işlemlerinin karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun G20 ülkeleri sağlık bakanları toplantısında, resmen onaylanmış aşılarla yapılan koronavirüs aşılama işlemlerinin karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Bunun aşılanmış vatandaşların diğer ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ortak yaklaşımların oluşturulması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Muraşko, şunları söyledi:
“Pandemiler sırasında ortaya çıkan yeni patojen suşlarına karşı aşılar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla tıbbi ürünlerin en erken kullanılabilirliğinin sağlanması için araştırmaların koordinasyonu ve ortak düzenleyici yaklaşımların geliştirilmesi konusunda fikir birliğine ihtiyaç var. Aşıların düzenleyici değerlendirmeleri bilimsel verilere dayanmalı ve politik nüanslar içermemeli.”
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada koronavirüs pandemisini politize etmenin yıkıcı sonuçlarına işaret etmişti.