Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan G20’ye Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması önerisi

“Pandemiler sırasında ortaya çıkan yeni patojen suşlarına karşı aşılar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla tıbbi ürünlerin en erken kullanılabilirliğinin sağlanması için araştırmaların koordinasyonu ve ortak düzenleyici yaklaşımların geliştirilmesi konusunda fikir birliğine ihtiyaç var. Aşıların düzenleyici değerlendirmeleri bilimsel verilere dayanmalı ve politik nüanslar içermemeli.”